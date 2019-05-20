شكرا لقرائتكم خبر عن الالتهاب الرئوى الفيروسى يصيب الأطفال وكبار السن.. اعرف أعراضه وأنواعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوى يحدث نتيجة لعدوى بكتيرية أو فيروسية أو هجمات فطرية ويسبب التهابا في الأكياس الهوائية المنتشرة بالرئتين ما يؤدى إلى صعوبة فى التنفس، وقد يؤدى هذا النوع من الالتهابات إلى تهديد الحياة نظرًا لخطورته الشديدة فى حاله عدم علاجه بشكل جيد.

اعراض الإصابة بالالتهاب الرئوى

-السعال الذي قد ينتج البلغم

-الحمى

-التعرق

-رعشة بالجسم

-ضيق في التنفس

-ألم في الصدر

Advertisements

احذر اعراض الالتهاب الرئوى تشبه نزلات البرد

قد يبدأ الالتهاب الرئوي الفيروسي بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الصفير فى الصدر وارتفاع في درجة الحرارة، والعرق الغزيز، وارتعاش الجسم والشفتين، والأطفال تحت سن 5 سنوات قد يتنفسون بسرعة.

أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي

يتم تصنيف الأنواع الرئيسية من الالتهاب الرئوي حسب سبب الإصابة عن كيفية نقل العدوى إلى الشخص المصاب

الالتهاب الرئوي الجرثومي

وهو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالمرض

الالتهاب الرئوي الفيروسي

فيروسات الجهاز التنفسي قد تكون سبب الالتهاب الرئوي، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن وهو شديد الخطورة ويستمر لفترة زمنية أقصر من الالتهاب الرئوي الجرثومي.

الالتهاب الرئوي الميكوبلازما

الكائنات الميكوبلازما ليست فيروسات أو بكتيريا، ولكن لها سمات مشتركة لكليهما، تسبب الميكوبلازما عمومًا حالات خفيفة من الالتهاب الرئوي، وغالبًا ما يكون ذلك في الأطفال الأكبر سناً والشباب.

الالتهاب الرئوي الفطري

يمكن أن تسبب الفطريات الناتجة عن فضلات التربة أو الطيور الالتهاب الرئوي عند الأشخاص الذين يستنشقون كميات كبيرة من الكائنات الحية كما يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف أجهزة المناعة.