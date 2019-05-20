صحتك فى وصفة.. عصير البرقوق ونخالة القمح لعلاج الإمساك عند الرضع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك عند الأطفال الرضع من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الطفل بالبكاء الشديد، فقد يكون طفلك يبكى باستمرار لأنه يشعر بالإمساك، وبصفة عامة فالأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أقل عرضة للإصابة بالإمساك، لكن الأطفال الذين يتناولون حليبًا صناعيًا قد يعانون من الإسهال أو الإمساك، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام عصير البرقوق ونخالة القمح لعلاج الإمساك عند الرضع.



علاج الامساك عند الرضع

ذكر موقع organicfacts أن هناك بعض الطرق التقليدية لعلاج الامساك عند الرضع منها:

-تأخير إدخال المواد الغذائية الصلبة بعد الرضاعة الطبيعية.

-زيادة كمية السوائل.

- زيادة كمية الألياف فى نظامك الغذائى.

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عصير البرقوق

أولاً عصير البرقوق لعلاج امساك الرضع

يحتوي عصير البرقوق على مستويات عالية من الألياف، ما يساعد على تجميع محتوى البراز وتعزيز مروره عبر الجهاز الهضمي، أيضًا، فهي مصادر خفيفة للسوربيتول ، وهو منشط القولون ويساعد في خلق وإطلاق حركات الأمعاء.

الطريقة:

أضف كوب من عصير البرقوق إلى 3 أكواب ماء وضعهم فى زجاجة بعد خلطهم جيدًا وقم بإعطاء طفلك منها حتى تشعر بتحسن طفلك.



نخالة القمح

ثانياً: نخالة القمح

أحد أفضل الحلول الطبيعية للإمساك هو إضافة قشور سيلليوم، المعروفة أكثر باسم رقائق النخالة، إلى الأطعمة الخفيفة للطفل.

تساعد النخالة عالية الألياف على زيادة كثافة حركات الأمعاء وعلاج الإمساك.

ثالثاً: استحمام الطفل بماء البيكربوناتو

يساعد الماء الدافئ على استرخاء العضلات في جميع أنحاء الجسم، ولكن بالنسبة للأطفال الذين يعانون من الإمساك، فيمكنه استرخاء العضلات المستقيمة التي تتوتر من آلام الإمساك، يمكن لصودا الخبز (حوالي 2-3 ملاعق صغيرة مضافة في ماء الاستحمام) أن تزيد من تهدئة الطفل وعلاج الإمساك.