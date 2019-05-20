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فوائد الكزبرة الصحية عشبة سحرية تعالج التهابات الجلد والعيون وتخفض السكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكزبرة عشب يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم كتوابل أو مقبلات أو زخرفة على أطباق الطهي، تتميز أوراقها وثمارها برائحة وممتعة وتستخدم كنبات أخضر أو مجففة فى كثير من وصفات الطعام بالإضافة إلى فوائدها الصحية المهمة امة لعلاج التهاب الجلد، وارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، والإسهال، وقرحة الفم، وفقر الدم، وعسر الهضم، حسبما ذكر موقع "organicfacts"

 

الكزبرة غنية بالعناصر الغذائية المهمة 

الكزبرة مليئة بالألياف والمغنيسيوم والمنجنيز والبروتين والحديد، وتحتوى على  أحد عشر مكونًا من الزيوت الأساسية وستة أنواع من الأحماض، بما في ذلك حمض الأسكوربيك أو فيتامين C، ولكل منها عدد من الخصائص المفيدة.

فوائد_مغلي_الكزبرة

 

 

فوائد الكزبرة الصحية مضادة للروماتيزم

 تحتوى الكزبرة على حمض اللينوليك وله خصائص مضادة للروماتيزم ما يساعد على تقليل التورم الناجم عنه

علاج مشاكل الهضم

تساعد الكزبرة في إفراز الإنزيمات والعصارات الهضمية في المعدة ما يحفز الهضم وحركة الأمعاء كما أنها مفيدة في علاج فقدان الشهية، وأظهرت الدراسات أن عسر الهضم ينخفض ​​إذا تمت إضافة الكزبرة بانتظام إلى النظام الغذائي.

فوائد_الكزبرة_الجافة

 

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تعالج حالات المغص عند الأطفال

بالنسبة للأطفال الصغار الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بالمغص البطني أكثر من البالغين، فإن تناول كميات صغيرة من الكزبرة في نظامهم الغذائي يمكن أن يحل المشكلة بسرعة.

علاج الجدري

فإن الزيوت الأساسية في الكزبرة غنية بمكونات وأحماض مضادة للأكسدة ومضادة للعدوى وإزالة السموم، ووجود فيتامين C والحديد يقوي الجهاز المناعي ما يجعلها تساعد على منع وعلاج الجدري وتقلل من الألم الأماكن التي تحدث فيها عدوى  الجدري

تمنع اضطرابات الدورة الشهرية

الكزبرة منشط طبيعي ويمكن أن تساعد في تنظيم إفراز مناسب من الغدد الصماء وهذا التأثير الهرموني يعني أنه يساعد على تنظيم الدورة الشهرية وتقلل من الألم المصاحب لها.

فوائد_بذور_الكزبرة_المميزة

 

العناية بالعيون

الكزبرة مليئة بمضادات الأكسدة والمعادن والمفيدة للوقاية من اضطرابات الرؤية وتقليل الضغط والتوتر على العينين، ويوجد بها البيتا كاروتين في الأوراق وهو ما يمنع عددًا من الأمراض الأخرى التي تصيب العين بل ويمكنه عكس آثار تدهور الرؤية لدى مرضى الشيخوخة.

تسيطر على مرض السكر

بسبب التأثير المحفز للكزبرة على الغدد الصماء يزداد إفراز الأنسولين من البنكرياس ما يزيد من مستوى الأنسولين في الدم، ويساهم فى  تنظيم وتحسين امتصاص السكر والانخفاضات الناتجة في مستوى السكر في الدم. هذه الخاصية مفيدة للغاية للمرضى الذين يعانون من مرض السكري.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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