تعرفي على فوائد الرمان وقشره

يعتبر الرمان من الفواكه المفضلة لدى كلاً من الكبار والصغار لما يتمتع به من مذاق شهي، بإلإضافة لما يتمتع به من فوائد عظيمة للجسم بأكمله، حيث يحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، ونتعرف معاً في هذا المقال على فوائد الرمان وقشره.

فوائد الرمان للجسم

يسهم الرمان في الوقاية من الأمراض المختلفة مثل:

القلب والأوعية الدموية

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، الهامة لصحة القلب والدورة الدموية.

ينشط عضلة القلب.

يقي الجسم من الجلطات، بسبب قدرة الرمان على التخلص من الكوليسترول الضار.

يساهم الرمان في ضبط مستوي ضغط الدم.

يساعد الرمان في تقوية القدرة الجنسية للذكور، ويحافظ على نشاط الجسم وحيويته.

يساعد الرمان في علاج مرض فقر الدم؛ لإحتوائه على حمض الفوليك، وعنصر الحديد المسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء.

فوائد الرمان وقشره للبشرة والشعر

يساعد الرمان في علاج مشكلات البشرة كالندوب وحروق الشمس.

كما يساعد تناول عصير الرمان في علاج بصيلات الشعر، ومشكلات تقصف الشعر وتساقطه.

فوائد الرمان وقشره للجهاز الهضمي والأمعاء

يساهم الرمان في تسهيل عملية الهضم.

يقي من مشاكل المعدة وعسر الهضم؛ لإحتوائه على الألياف النباتية.

فوائد الرمان وقشره للجهاز المناعي

يحتوي الرمان على الفيتامينات المتعددة، التي تقوي جهاز المناعة مثل: فيتامينات أ، ج وفيتامين ب3 التي تقوي الجهاز المناعي.

بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تقي الجسم من الإصابة بالأورام والسرطانات المختلفة.

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فوائد الرمان وقشره

تحتوي قشور الرمان على العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، حيث تساهم قشور الرمان في:

علاج البثور، حب الشباب وتسهم في تفتيح البشرة.

يساعد قشر الرمان على إلتئام الجروح، وإخفاء ندوب الوجه والبشرة .

يستخدم كمرطب للبشرة، وعلاج الإلتهابات.

كما يمكن إستخدام قشور الرمان كمقشر طبيعي للبشرة، وإزالة خلايا الجلد الميتة، مما يساعد على نقاء البشرة ونضارتها.

تستخدم قشور الرمان في علاج ظهور التجاعيد، وتأخير ظهور أعراض الشيخوخة على البشرة.

كما يمكن تناول مغلى قشور الرمان لعلاج الكثير من المشكلات والأمراض مثل:

مشكلات الإسهال وإلتهاب القولون.

التخلص من الديدان وقرحة المعدة.

يستخدم كدواء فعال لعلاج السعال الشديد.

علاج النزيف الشديد، ومشكلات عسر الطمث، وسيولة الدم.

علاج إلتهابات اللثة، لإحتواء قشور الرمان على مضادات الأكسدة.

علاج إلتهابات الأغشية المخاطية، وتعالج البواسير.

طريقة تحضير مغلى قشور الرمان

نقوم بغسل قشور الرمان جيداً، ثم تركها لتجف في أشعة الشمس لمدة ثلاثة أيام، ثم تطحن وتعبأ لحين الحاجة إليها.

وعند الإستخدام تضاف ملعقة واحدة من مسحوق قشور الرمان إلى الماء المغلى.

يصفي المزيج ونضيف ملعقة من عسل النحل للتحلية ولتعزيز القيمة الغذائية.

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