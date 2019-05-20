طريقة إعداد وتحضير مقرمشات الكوك

القاهرة - لايف استايل المقادير 200 غ من الكوك

200 غ من سكر سنيدة

170 غ من البيض (3 بيضات)

20 غ من الزبدة المدابة الطريقة:

نضع السكر مع الكوك في إناء

نمزج جيداً ثم نضيف البيض المخفوق

نمزج الكل جيداً ثم نضيف الزبدة المدابة

نستخرج من الخليط 24 كرة بحجم حبة الجوز توضع فوق ورق الزبدة في لاطة معدة للفرن

تبسط الكرات بالفرشات

تخبز في فرن مسخن على درجة حرارة 175 درجة لمدة 15 دقيقة مع مراقبتها باستمرار حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد إخراجها مباشرة تأخذ برفق وتوضع فوق المدلك لتأخد الشكل قد يهمك أيضا:طريقة تحضير كوكيز الأوريو المذهل طريقة تحضير كوكيز بالفستق الحلبي وماء الورد

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