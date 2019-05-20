طريقة إعداد وتحضير كفتة حارة بصلصة طماطم

المقادبر:

الكفتة

1/2 كيلو جرام لحم مفروم

حبة بصل مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة زعتر

ملعقة كبيرة روزماري

1/2 ملعقة صغيرة بهارات

ملح وفلفل

1/4 كوب زيت للقلي

صوص الطماطم

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حبة فلفل رومي شرائح

حبة فلفل حار أخضر شرائح

3 حبات طماطم مكعبات

5 فصوص ثوم مهروس

ملعقة سمن

الطريقة :

في وعاء عميق ضعي اللحم والتوابل والبصل وقلبي جيدًا حتى تتكون عجينة من اللحم يمكن تشكيلها.

أتركيها ترتاح وتندمج مع التوابل 30 دقيقة في البراد.

أخرجي الكفتة وشكليها كرات متوسطة الحجم، ثم حمريها قليلًا في الزيت المخصص للقلي. وضعيها على ورق مطبخ.

تحضير الصوص

ضعي ملعقة السمن في وعاء متوسط للطهي ثم أضيفي الثوم وقلبي دقيقتين. ثم أضيفي الفلفل بنوعيه.

بعد ظهور رائحة الثوم والفلفل الزكية أضيفي الطماطم المقطعة واتركيها حتى تغلي وتتكاثف.

أضيفي نصف كوب ماء وأتركيها تغلي ثم أضيفي كرات الكفتة لتغلي قليلًا ثم أبعديها عن النار.

قدميها ساخنة مع الأرز المفلفل وزيني بالبقدونس المفري. بالهنا والشفا.

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