طريقة إعداد وتحضير ورق العنب الشامي

القاهرة - لايف استايل
مقادير:
2 عصير ليمون أصفر
ريش لحم خاروف مسلوقة بالبهارات
500 جرام لحمة مفرومه
كاسة رز مصري
1 راس توم مفروم ناعم
ملح بهارات (فلفل أسود – كمون – قرفة مطحونة)
3 ملعقة أكل زيت نباتي
الطريقة :
يغسل ورق العنب جيدا بالماء إذا كان من المرطبان ونضعه في ماء مغلي لدقائق حتى يغمق لون الورقات وتصبح طرية يسهل لفها.
ازيلي العروق السميكة ورق العنب.
اخلطي مقادير الحشو مع بعضها في وعاء.
افردي كل ورقة على سطح نظيف بحيث يكون سطحها الخشن لأعلى و ضعي مقدار مناسب من الحشوة ولفيها ورصيها بالوعاء فوق ريش اللحمة المرصوصة بقعر الوعاء(الطنجرة او القدر)
اضيفي مرقة اللحم و ملعقة كمون وكمية من الماء حتى يغمر الورق العنب وضعي فوقهم حجر رخامي او اي ثقل حتى لايفرط الورق عنب.
واتركيه على النار لمدة ساعة.
خففي درجة حرارة الغاز واتركيه ساعة تانية على نار هادئة او اكتر حسب نوعية الورق عنب.
أضيفي عصير الليمون قبل ان تطفئي عليها بربع ساعة قبل وقت التقديم.
تصفى من المرقة عند وقت التقديم وتقلب على صحن التقديم بحيث تكون الريش في الأعلى و الورق عنب أسفله وصحة وعافية .
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