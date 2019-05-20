طريقة إعداد وتحضير كشكة خضراء

المقادير:

500 جرام لبنة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

1 كوب صغير جوز مفروم

1 كوب صغير برغل منقوع

1 كوب صغير بقدونس مفروم

أوراق نعنع للتزيين الطريقة:

- ننقع البرغل حتى يصبح طرياً ثم نصفيه.

- نضع اللبنة في وعاء ونضيف إليها الجوز والبرغل والبقدونس والبصل ونخلط جيداً.

- تسكب الكشكة في طبق التقديم وتزين بالجوز وأوراق النعنع، وتقدم. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر طريقة إعداد وتحضير دجاج محمر بصلصة الفول السوداني للرجيم

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