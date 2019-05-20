طريقة إعداد وتحضيردجاج بالليمون الحامض

القاهرة - لايف استايل المقادير: - دجاجة كاملة

-1 كوب كزبرة طازجة مفرومة

-1 كوب بقدونس مفروم

-1 كوب طماطم مبشورة

-1 كوب بصل مبشور

-1 ملعقة كبيرة كركم

-1 ملعقة كبيرة معجون الثوم والزنجبيل

- رشة زعفران

- ملح وفلفل

-¼ كوب عصير حامض

-2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

-¼ كوب زيتون

-4 حبات مخلل ليمون طريقة التحضير:

- تنظف الدجاجة جيداً، وتتبل بخليط الكزبرة والبقدونس والبصل المبشور ومعجون الزنجبيل والثوم والطماطم المبشورة والملح والفلفل الأسود، والزعفران والكركم. تفرك الدجاجة جيداً بعصير الحامض وزيت الزيتون، وتترك جانباً لمدة نصف ساعة على الأقل.

- توضع الدجاجة في قدر على النار، وبعد 20 دقيقة يضاف الزيتون والليمون المخلل، وتترك لتنضج على النار مدة 45 دقيقة.

-تقدم في طبق وتزين حسب الذوق. قد يهمك أيضا:طريقة تحضير الدجاج البانيه بالجبن طريقة تحضير الدجاج بالكاري من المطبخ الهندي

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