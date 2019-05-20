نصائح طبية لمن يتناولون وجبة الإفطار بسرعة لتجنب الحموضة

يفقد كثير من الناس القدرة على التحكم أمام وجبة الإفطار فى شهر رمضان، ويقبلون على تناول مجموعة من الأطعمة بطريقة تؤثر على سلامة جهازهم الهضمى، وتجعلهم يعانون من اضطراب المعدة والشعور بالحموضة، وأغلبهم تجدهم يندمون كل يوم على ترك أنفسهم لتناول الطعام بذات الطريقة، فى حين أنهم يمكنهم تناول كل ما يرغبون فيه دون معايشة هذه المشكلات.

ويقول الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر في تصريح صحافي، "إن كثيرا من الناس يقبلون على تناول وجبة ثقيلة ودسمة على الإفطار، تضم لحوما ونشويات وحلويات وكثيرا من السكريات، وهو ما يسبب اضطراب المعدة، ويجد الجسم صعوبة فى هضم العناصر الغذائية"، مشيرا إلى أن الصيام يجعل الجسم ضعيف التركيز، وإعطائه وجبة ثقيلة فى الإفطار ترهق الجهاز الهضمى، وتؤثر سلبا على الجسم.

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وأشار الدكتور شريف إلى أن ما يزيد المشكلة هو تناول الكثيرين مثل هذه الوجبات الثقيلة بسرعة، ودون مضغ الطعام جيدا، ما يزيد من مشاكل اضطراب الجهاز الهضمى، موضحا أن اللحوم بالأساس صعبة الهضم، وتتطلب أكثر من ساعتين لهضمها، فى حين تتطلب عملية هضم الخضروات والفواكه من 30 إلى 60 دقيقة فقط، وللأسف قد يركز الناس على البروتينات على حساب الخضروات، وربما دون مضغ الطعام جيدا.

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ونوه استشارى التغذية إلى أهمية تناول وجبات صغيرة بداية من الإفطار وحتى السحور، لإعطاء الجهاز الهضمى فرصته فى القيام بدوره دون إرهاق، كما يفضل التقليل من تناول البروتينات بأول وجبة على الإفطار، كما يجب مضغ الطعام جيداً، حيث إن هذا يعتبر أفضل وسيلة لمنع الشعور بأعراض الحموضة، كما أن اللعاب يحتوى على إنزيمات هضمية، تعمل على تكسير الطعام.

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