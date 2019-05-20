مُهمّة غريبة لِخَدَم الملكة إليزابيث الثانية بشأن "أحذيتها"

شكّلت حياة العائلة المالكة في بريطانيا مصدرا لفضول الكثيرين حول لعالم، وبخاصة في ما يتعلق الأمر بنمط عيش الملكة إليزابيث الثانية، والتي كشف تقرير جديد عن مهمة غريبة يتم تكليف خدمها بها.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن إليزابيث الثانية (93 عاما) لديها حاشية كبيرة، تتولى مهام عديدة، مثل إدارة حسابات الملكة على شبكات التواصل، وفتح الأبواب لها، وتدوين يومياتها، والعناية بخيولها التي تحبها، ولعل أغرب المهام التي يقوم بعض العاملين لديها، هي انتعال أحذية الملكة قبلها، ليتسع الحذاء قليلا ويصبح أكثر راحة، ومساعدتها لاحقا على ارتدائها.

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ويبدو الأمر غريبا بعض الشيء كأنه ميزة جديدة لملكة بريطانيا، لكن مع معرفة بعض المعلومات قد يتغير الأمر، إذ تنفق الملكة وقتا طويلا من جدول أعمالها اليومي وهي واقفة على قدميها.

وقال المصمم ستيورات بارفين، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" قبل سنوات، إن أحذية الملكة يجب أن تكون مريحة، فمن غير المسموح أن تشعر الملكة بانزعاج في قدميها أو أن لا تتمكن من المشي خلال مناسبة ملكية بسبب حذاء.

وأضاف أن "لدى الملكة الحق في الحصول على شخص يساعدها على انتعال أحذيتها".

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