"نفخ الشفاة" يتسبب في آلام ومعاناة كبيرة لامرأة بريطانية

أقدمت امرأة بريطانية على نفخ شفتيها بتكاليف منخفظة في عيادة وجدتها عبر موقع "فيسبوك"، وتسبب لها ذلك بمعاناة كبيرة وآلام شديدة، حيث

قالت كيلي ماكفيكر إن حشوة الشفاه التي تبلغ قيمتها 90 جنيها إسترلينيا، جلبت لها مشكلات لم تكن تتوقعها، حيث اضطر الأطباء إثناء معالجتها إلى إحداث ثقوب في شفتيها على مدار ساعتين كاملتين أكثر من مرة، وحتى أنها أجبرت على الاختفاء في المنزل لمدة 3 أسابيع بسبب التشوهات.

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وحذرت ماكفيكر النساء من مخاطر إجراء عمليات حشو الشفاه لدى عيادات غير مختصة أو أطباء غير مؤهلين لإجراء عمليات التجميل، مؤكدة أن العيادة أقفلت صفحتها الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعي بعد إجراء العملية لها، مؤكدة: "لقد كانت شفتي العلوية أكبر من السفلى. لقد بدت وكأنها شفة بطة مروعة. بقيت في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع، وفي المرات القليلة التي خرجت فيها للعمل كنت أضع وشاحا على شفتي".

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