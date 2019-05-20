مرض نفسي يجذب البنات إلى حب "الرجل الأربعيني"

تغرم الكثير من الفتيات في سن العشرينيات بحب الرجل في سن الأربعين، وترغب في الزواج منه، مُؤكدة أنَّ الأمان والسند معه هو فقط، فعند النظر حولنا نجد أن الكثير من الفتيات مررن ببعض الظروف النفسية المسببة لرغبتهن بالحب والزواج من رجل يكبرهن بكثير.

ونرصد خلال هذا التقرير السبب وراء هذا الأمر الذى يعد أحد الأمراض النفسية.

نجد أنَّ الكثير من الفتيات اللاتي يغرمن بالرجل الأربعيني ويعانين من بعض المشاكل النفسية، وهي السبب وراء الرغبة في هذا الارتباط بشكل كبير، ومنها التالي:

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موت الأب

تعد من أبرز الأسباب التي تجعل فتاة في بداية العمر تذهب للزواج من رجل يكبرها بسن كبير، فقدان السند "الأب" يجعلها تسعى في الحصول على شخص مثيل بوالدها، وترغب في الحصول على حبه بشتى الطرق حتى تحصل على الإحساس بعدم فقدان الأب.

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عدم الإحساس بالأمان

الكثير من الفتيات اللاتي يرغبن في الزواج من الرجل الأربعيني ونجدها ترغب في الحصول على الأمان فربما عدم الاستقرار في الحياة أو الفشل في علاقة حب سابقة أو كثرة المشاكل في المنزل يتسبب في زرع هذا الشعور السيئ، وهذا هو السبب في البحث عن شخص يساعد في تعويض وزرع هذا الشعور مرة أخري داخل الشخص.

الهروب من تحمل المسؤولية

نجد أن بعض الفتيات يرغبن في الهروب من تحمل المسؤولية ويسعين للحصول على رجل يتحمل هو جميع المسؤوليات عنهن، وهذا لن تجده غير مع الرجل الأربعيني.

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