شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. اعرف تأثير ارتفاع هرمون الذكورة على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التستوستيرون هو هرمون الذكورة الأساسى الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تطور الأنسجة التناسلية للذكور مثل الخصيتين والبروستاتا، وبالإضافة إلى تعزيز الخصائص الجنسية الثانوية مثل زيادة كتلة العضلات والعظام ونمو شعر الجسم.

وكشفت العديد من الأبحاث العلمية عن أنه إذا كانت مستويات هرمون تستوستيرون عالية فإن ذلك يمثل خطورة كبيرة لإصابة الرجل بقصور في القلب والجلطات الدموية المسببة للسكتة الدماغية، حسبما ذكر موقع "webmd"

Advertisements

وأكدت الأبحاث أن الرجال الذين لديهم استعداد وراثي لمستويات عالية من هرمون التستوستيرون يزيد لديهم خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة ثمانية أضعاف عن غيرهم، ومضاعفة خطر إصابتهم بالجلطات الدموية التى تمنع الأوردة أو الشرايين المؤدية إلى الدماغ أو الرئتين.

على الرغم من أن الدراسة تركز على الرجال الذين لديهم هرمون تستوستيرون عالٍ بشكل طبيعي، إلا أن لها تأثيرات على الرجال المسنين الذين يتناولون مكملات هرمون تستوستيرون لزيادة مستويات الطاقة.