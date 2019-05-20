للرجال.. اعرف تأثير ارتفاع هرمون الذكورة على صحة قلبك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التستوستيرون هو هرمون الذكورة الأساسى الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تطور الأنسجة التناسلية للذكور مثل الخصيتين والبروستاتا، وبالإضافة إلى تعزيز الخصائص الجنسية الثانوية مثل زيادة كتلة العضلات والعظام ونمو شعر الجسم.
وكشفت العديد من الأبحاث العلمية عن أنه إذا كانت مستويات هرمون تستوستيرون عالية فإن ذلك يمثل خطورة كبيرة لإصابة الرجل بقصور في القلب والجلطات الدموية المسببة للسكتة الدماغية، حسبما ذكر موقع "webmd"
وأكدت الأبحاث أن الرجال الذين لديهم استعداد وراثي لمستويات عالية من هرمون التستوستيرون يزيد لديهم خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة ثمانية أضعاف عن غيرهم، ومضاعفة خطر إصابتهم بالجلطات الدموية التى تمنع الأوردة أو الشرايين المؤدية إلى الدماغ أو الرئتين.
على الرغم من أن الدراسة تركز على الرجال الذين لديهم هرمون تستوستيرون عالٍ بشكل طبيعي، إلا أن لها تأثيرات على الرجال المسنين الذين يتناولون مكملات هرمون تستوستيرون لزيادة مستويات الطاقة.
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