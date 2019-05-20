كبرت فى السن وخايف من مرض السكر.. 6 نصائح للوقاية منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى السن والتغيرات التى تحدث فى الجسم قد نتعرض للعديد من الأمراض المزمنة وأبرزها مرض السكر. مرض السكر وذكر موقع betterhealthبعض النصائح التى تحميك من خطر الإصابة بمرض السكر وهى: 1:الاهتمام برشاقة ووزن الجسم، والتخلص من السمنة المفرطة لأنها من أبرز الأسباب التى تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر. 2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، حتى لو كانت رياضة المشى لأنها تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأمراض. Advertisements 3:الحد من تناول الوجبات الجاهزة والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والمقليات والأطعمة الحارة، لأنها تساعد على زيادة الوزن والإصابة بمرض السكر.

السكر 4:تجنب الكحول والتدخين ، فهو من أبرز العادات السيئة التى تسبب الإصابة بمرض السكر. 5:إذا كنت مريض ضغط لا بد من ضبط ضغط الدم وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة. 6: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، حيث أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

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