اعراض السكر المرتفع صداع وتعب وجوع وعطش شديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكر المرتفع يحدث نتيجة لاضطراب مستوى الجلوكوز بالجسم، فإذا لم يعمل الأنسولين بشكل صحيح، فإن نسبة السكر في الدم تتراكم، ما ينتج عنه ظهور الكثير من الأعراض و المشاكل الصحية.

وينتج الكبد والعضلات بعض السكر في الدم ولكن معظمها يأتي من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكربوهيدرات،حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday"

اعراض السكر المرتفع الصداع

ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب الصداع والتعب,

- فقدان طاقة الجسم

السكر في الدم هو وقود لأعضاء الجسم ووظائفه ،لكن السكر المرتفع لا يوفر دفعة قوية للطاقة ويحدث العكس في كثير من الأحيان، لأن خلايا الجسم لا تستطيع الوصول إلى نسبة السكر في الدم للحصول على الطاقة.





- صعوبة في التركيز

- جفاف الريق والشعور بالعطش بشكل مستمر

-الإحساس بالجوع الشديد

-الشعور بالنعاس والرغبة فى النوم

-ضبابية الرؤية

-انتفاخ بالبطن

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- كثرة التبول

-فى حاله الإصابه بالجروح تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء

ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض الأنسولين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الحمض الكيتوني السكري (DKA)، ما يصباحبه مضاعفات خطيرة تحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

أعراض خطيرة تحدث نتيجة للسكر المرتفع

- ضيق في التنفس

-نبضات سريعة

-الارتباك

-قيء

-غيبوبة

قياس السكر بشكل منتظم يحميك من مضاعفاته

إذا ظل معدل السكر في الدم لديك أكثر من 240 فهو مرتفع جدًا، وارتفاع السكر في الدم عادة ما يأتي ببطء، ويحدث ذلك عندما لا يكون لديك ما يكفي من الأنسولين في جسمك. يمكن أن يحدث ارتفاع السكر في الدم نتيجة عدم الانتظام فى تناول دواء السكري الخاص بك، أو تناول الكثير من الطعام، وقياس مستوى السكر بشكل منتظم يؤدى إلى تجنب مضاعفاته الخطيرة، كما ان الإصابة بعدوى أو مرض أوتعرض الشخص المريض الى ضغط نفسي يؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم.