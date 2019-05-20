شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الطبيعى ووفر فلوسك.. 5 طرق لتبييض الأسنان فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اصفرار وجير وتسوس"، مشاكل تعانى منها الاسنان وذلك بسبب تراكم بعض الأطعمة التى تشكل البكتيريا والجراثيم وتسبب تغيير لون الأسنان، مما يضطر الكثيرين للذهاب للطبيب والبدء فى جلسات تبييض الأسنان المختلفة، وقد ذكر موقع healthline بعض الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان فى المنزل ومنها:



الاسنان

1:استخدام صودا الخبز ووضعه على فرشاة الاسنان وتطبيقه على الاسنان بدلا من المعجون ، حيث يحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تساعد على التخلص من الجراثيم والبكتيريا وتبييض الاسنان.

2:عصير الليمون يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تبييض الأسنان والتخلص من الجراثيم والجير المتراكم.

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عصير الليمون

3:خل التفاح: أثبتت الدراسات والأبحاث ان خل التفاح يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على تبييض الأسنان والتخلص من الجير المتراكم.

4:الفراولة مع صودا الخبز: وهى من الوصفات الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تبييض الأسنان.

5:يحتوى معجون الأسنان على مادة البروميلين، وهو إنزيم موجود فى الأناناس ، لذلك ينصح باستخدامه فى تبييض الأسنان.