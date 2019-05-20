انت الان تتابع موضوع متى يستخدم بخاخ الربو الاسعافي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يمكن أن يسبب البرد أو التمرين أو بعض المواد المثيرة للحساسية ضيقًا في التنفس والسعال وضيق ويؤدي إلى لهذا المرض المزمن وهو الربو، والذي يصيب أكثر من 300 مليون شخص في العالم.

مرض الربو

الربو هو حالة تضييق وتضخم الشعب الهوائية، مما ينتج عنه مخاط أكثر، هذا يمكن أن يجعل التنفس صعباً ويسبب السعال والصفير عند التنفس وضيق التنفس.

بالنسبة لبعض الناس والربو هو إزعاج بسيط، و بالنسبة للآخرين يمكن أن تكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية ويمكن أن تؤدي إلى نوبات الربو التي تهدد الحياة.

لا يوجد علاج للربو، لكن يمكن السيطرة على أعراضه، نظرًا لأن الربو يتغير مع مرور الوقت ، فمن المهم أن تعمل مع الطبيب للسيطرة على علاماتك وأعراضك ، وضبط العلاج حسب الضرورة.

ما هي أعراض الربو ؟

تختلف أعراض الربو من شخص لآخر، قد تكون نوبات الربو نادرة، والأعراض في أوقات معينة فقط مثل عند ممارسة الرياضة ، أو الأعراض في جميع الأوقات.

تشمل علامات وأعراض الربو ما يلي:

ضيق في التنفس

ألم أو ضيق في الصدر

مشاكل النوم الناجمة عن ضيق التنفس أو السعال أو الصفير عند التنفس

صوت صفير يمكن سماعه عند الزفير (الصفير عند التنفس هو علامة متكررة للربو عند الأطفال)

السعال أو الصفير عند التنفس الذي يزداد سوءًا مع فيروس الجهاز التنفسي ، مثل البرد أو الأنفلونزا

تشمل العلامات التي تشير إلى أن الربو يزداد سوءًا ما يلي:

علامات وأعراض الربو التي هي أكثر تواترا ومزعجة

زيادة صعوبة التنفس (يتم حسابها باستخدام الحد الأقصى لمقياس التدفق، وهو جهاز يستخدم للتحقق من عمل الرئتين)

ما هي طرق علاج الربو ؟

للربو علاجان محتملان: الوقاية لمنع تطور المرض، والسيطرة على الأعراض عند فشل الوقاية ومن المحتم أن تحدث أزمة أكثر أو أقل حدة للمريض المصاب بالربو.

Advertisements

الوقاية و التدابير غير الدوائية للربو

الهدف من هذه العلاجات هو تجنب الأسباب التي تسبب أو تؤدي إلى المرض إلى أقصى حد ممكن.

حبوب اللقاح

أيام التي تثار فيها الرياح ، التي يكون فيها تركيز حبوب اللقاح أعلى، من الأفضل عدم المغادرة للمنزل أو الأماكن المغلقة إلى الأماكن المفتوحة، ما لم يكن ضروري وفي هذه الحالة تبقى في الهواء الطلق لأقصر وقت ممكن، تجنب الخروج إلى الشوارع وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، والتنقل مع نوافذ السيارة المفتوحة واستخدام،ارتداء النظارات الشمسية لتجنب ملامسة حبوب اللقاح مع العينين وتهوية المنزل لمدة 15 دقيقة في الصباح، بحيث تبقى بقية اليوم مغلقة.

الغبار

تقليل التعرض كلما أمكن ذلك تجنب التعرض للغبار أثناء تنظيف السجاد والستائر والمفروشات، وكذلك الأشياء المزخرفة والديكرات المنزلية ؛ لأن كل هذه العناصر تتراكم الغبارفيها، اختر أثاثًا يمكن تنظيفه بسهولة بقطعة قماش مبللة، غسل الفرش على الأقل مرتين في الأسبوع استخدم مكنسة كهربائية للتحكم في تنظيف المفروشات، واستخدم أغطية مضادة للغبار للفراش والوسادة.

الفطريات

لا تتعامل مع الأماكن الرطبة في الخريف والشتاء وتهوية الغرف المظلمة والرطبة في المنزل، وتخلص من بقع الرطوبة المحتملة من الجدران والسقوف والنوافذ واستخدام الدهانات المضادة للعفن، تجنب النباتات الزائدة داخل المنزل ولا تزور الحظائر أو الأماكن المماثلة التي يمكن أن تزدهر فيها هذه الكائنات.

العلاج الطبي للربو

المجموعتان الرئيسيتان من الأدوية المشار إليها للربو هما مضادات الالتهاب وموسعات الشعب الهوائية أو البخاخات ومن أنواع الأدوية للربو التي يمكن استخدامها.

مضادات الالتهاب

الأكثر استخدامًا هي الكورتيكوستيرويدات حيث أنها تقلل من التهاب الشعب الهوائية، هناك تركيبات عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الفم أو عن طريق الوريد في حالة حدوث مزيد من التفاقم الشديد، الأدوية الأخرى المضادة للالتهابات هي الكروم ، والتي تستخدم عن طريق الاستنشاق.

موسعات مجرى الهواء

ووظيفتها في زيادة قطر القصبة الهوائية المجرى الهوائي، تعطى في شكل استنشاقي (عن طريق الرش)، حيث بهذه الطريقة تصل كمية أكبر من المسكنات إلى الرئة، مع آثار جانبية أقل. هناك عدة أنواع.

العلاج المناعي

يستخدم فقط في المرضى الذين يعانون من الحساسية، والتي لم تتحقق فيها الاستجابة الكافية للعلاج الخاص للربو ، على الرغم من اتباع العلاج الدوائي والامتثال لتدابير الوقاية المناسبة، تدار في المستشفى من قبل أطباء متخصصين.

مضادات الهيستامين

لا تتحكم في الربو ولكنها مفيدة في الحد من أعراض الحساسية مثل حكة الأنف والعطس واحمرار العينين.

استخدام بخاخ الربو الاسعافي

يتم استخدام بخاخ الربو بالمنزل عند الطوارئ والشعور بالأمر السيء وأعراض الربو التي سبق ذكرها، ولكي تتمكن من التوصل لفاعلية قوية يجب استخدام البخاخة بطريق صحيحة إليك الطريقة التفصيلية:

يجب رج البخاخة ثلاث مرات قبل استخدامها.

يجب فتح الغطاء الخاص بالبخاخة.

يتم خروج زفير طويل من الفم.

ثم يتم وضع فتحة البخاخة داخل الفم وإغلاقها.

يجب عليك أخذ شهيق طويل وفي نفس الوقت الضغط على البخاخة.

كتم النفس حتى تصل البخاخة إلى عمق الرئتين لتوزيعها وتسكين الألم وفتح مجرى الهواء.

يتم خروج الزفير ببطء.