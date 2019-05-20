انت الان تتابع موضوع مشروبات لعلاج الامساك والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك العديد من العلاجات الطبيعية المستخدمة لمكافحة الإمساك، من المعتاد أن يعاني شخص ما من الإمساك عندما يجد صعوبة في التبرز لمدة تزيد عن 72 ساعة.

اسباب الامساك

يمكن أن يكون الإمساك نتيجة في بعض الحالات لبعض الأدوية، أو استهلاك المكملات الغذائية مثل الحديد أو الأمراض التي تتطلب عناية طبية، ولكن في معظم الحالات تكون الصعوبات في التيرز ناجمة عن الجفاف أو عدم اتباع نظام غذائي غير كافٍ، وقبل اللجوء إلى المنتجات التي تباع في الصيدليات من الجيد أن نتذكر أن العديد من الأطعمة تحتوي بالفعل على خصائص ملينة قليلاً، ويمكن علاج هذا عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالألياف، وترطيب جيد للجسم,

في معظم الحالات ، يحدث الإمساك بسبب مجموعة من العوامل التالية:

الجفاف وسوء التغذية ونمط الحياة المستقرة. من الواضح أن أول شيء يجب علينا فعله هو محاربته ، محاولة رعاية هذه العوامل بشكل أفضل ؛ وهذا هو ، رعاية النظام الغذائي ، وزيادة كمية المياه وتواتر التمارين. يمكنك أيضًا اللجوء إلى بعض العلاجات للإمساك ، كإجراءات تكميلية

تعد البراز الشاق والقاسي من أكثر علامات الإمساك وضوحًا، في حين أن كل شخص لديه حالة مختلفة للذهاب إلى الحمام، حسب العمر والوزن ونوع النظام الغذائي ، عندما يكون الشخص غير قادر على طرد البراز أكثر من 3 مرات في الأسبوع ، يجب عليك الانتباه، بسبب بعض العوامل المارة ، يمكن أن يحدث الإمساك المزمن. في هذه الحالات ، يتأثر النشاط اليومي بسبب ظهور أعراض أخرى مثل: الصداع والغثيان والتهاب البطن وما إلى ذلك.

المشروبات المفيدة لعلاج الإمساك

عصير التفاح

التفاح هو واحد من أفضل العلاجات للإمساك، وهذه الفاكهة تحتوي على البكتين وهي مادة تعزز الأداء المعوي، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر كمية كبيرة من الألياف الضرورية لتخفيف البراز وتشجيع طرده.

عصير الموز

هذه هي واحدة من الفواكه التي تساعد على تعزيز الهضم الجيد وتحسين حركة الأمعاء، إنه يوفر كمية جيدة من الألياف، والتي تعمل بمثابة ملين طبيعي قوي لتسهيل طرد البراز، وتساهم قطعة من الموز في المتوسط ​​ بنسبة 12 ٪ من الكمية الموصى بها من الألياف اليومية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على السكريات الطبيعية وهي مواد تسهم في الوصول إلى الأمعاء الغليظة وطرد البراز.

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الشاي الأخضر

أصبح الشاي الأخضر شائعًا في السنوات الأخيرة كمشروب مضاد للأكسدة مع العديد من الفوائد الصحية، واحدة من هذه الفوائد هي قدرتها على تعزيز الهضم الجيد وتحفيز طرد الفضلات التي تتراكم في القولون، هذا الشاي له تأثير ملين خفيف مما يساعد على علاج الإمساك.

بذور الكتان

تتميز بذور الكتان بأنها غذاء يحتوي على نسبة عالية من الألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3، كما أن لها خصائص ملينة خفيفة، والتي يمكن أن تساعد في تحسين حركة الأمعاء لإخلاء الفضلات وتطهير القولون، من المستحسن أن تنقع بين عشية وضحاها ويوضع ملعقة من بذور الكتان في كوب من الماء، وأن تشرب في الصباح أو بعد الصيام.

زيت الزيتون والليمون

علاج آخر للإمساك سهل التحضير وطبيعي تمامًا هو زيت الزيتون مع الليمون، ما عليك سوى تخفيف عصير الليمون في كوب من الماء الساخن وإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، يوصى بالشرب كل صباح على معدة فارغة.

خل التفاح

من بين العلاجات الأخرى للإمساك تخفيف ملعقة صغيرة من خل التفاح و ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء، وتخلط جميع المكونات وشرب هذا الملين الطبيعي ثلاث مرات في اليوم، في وقت قصير سيكون الحركة المعوية أكثر انتظامًا.

عصير الصبار الألوفيرا

يمكن أن يساعد عصير الألوفيرا على التبرز بشكل متكرر، بالطبع ليس له تأثير فوري دائمًا، و يوصى بشرب كوب من العصير يوميًا لمساعدة الجهاز الهضمي على نقل الفضلات إلى أن يتم طردها عن طريق الشرج، وتجدر الإشارة إلى أن عصير هذا النبات يساعد على تطهير القولون بشكل طبيعي، وفقًا للباحثين فإن الألوين الموجود في هذا النبات هو ما يحارب الإمساك.

الشوفان على الحساء والعصائر واللبن

يجب أن يشمل الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزيد من الشوفان في نظامهم الغذائي. يحتوي هذا الطعام على الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والألياف ، مما يساهم في تحسين الهضم ومنع الإمساك، المثل الأعلى هو تناوله في وجبة الإفطار ولكن يمكن إضافته أيضًا إلى العصائر والحساء والسلطات.

الحلبة

معروف عن الحلبة أنها لها قدرة كبيرة على تنظيم حركة الأمعاء وخروج الفضلات بشكل طبيعي ومنتظم من الجهاز الهضمي ويمكن تناول الحلبة مع الليمون فلها تأثير متميز في علاج الإمساك.

مع هذه العلاجات الطبيعية للإمساك سنكون قادرين على مساعدة الأمعاء على تحريك الفضلات وطردها بشكل متكرر، تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد البدء في تناول أحد هذه العلاجات، يجب ألا نجمعها مع غيرها، لأنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية كالإسهال.