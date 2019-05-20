شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكى: الحرارة العالية والسموم ترفع فرص الإصابة بالفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت الأبحاث الحديثة أن مزيجًا من الحرارة العالية والسموم والالتهابات قد يكون مسؤولًا عن زيادة انتشار مرض الكلى المزمن بين العمال الزراعيين.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalNewsToday"، فإن مرض الكلى المزمن (CKD) ينطوي على فقدان بطيء فى وظائف الكلى، وتبقى الكلى بصحة جيدة عن طريق تصفية السوائل الخطرة ومنتجات النفايات من الدم، وعندما تضعف وظائف الكلى ، تتراكم هذه المنتجات في الجسم وتسبب المرض.

وقد يصاب الأشخاص المصابون بـ CKD بارتفاع ضغط الدم وضعف العظام وتلف الأعصاب، كما أن الفشل الكلوى يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد تحدث هذه المضاعفات ببطء على مدى فترة طويلة.



تشمل أسباب الإصابة بالتهاب الكلى المزمن تشمل أسباب الإصابة بالتهاب الكلى المزمن السكري وارتفاع ضغط الدم ، وهي المسؤولة عن ما يصل إلى ثلثي الحالات، والتشخيص المبكر والعلاج يمكن أن يمنع العديد من المضاعفات. Advertisements اسباب مرض الكلى المزمن اسباب مرض الكلى المزمن في الآونة الأخيرة ، كان مرض الكلى المزمن منتشر بين العمال في المناخات الحارة، وفي التسعينيات ، أثر المرض على عمال قصب السكر في أمريكا الوسطى، وفي عام 2012 ، توفي 20 ألف شخص في كاليفورنيا وفلوريدا وكولورادو بسبب المرض ، لكن السبب ظل مجهولاً.

وقام الباحثون من جامعة كولورادو أنشوتز (CU Anschutz) بتجميع الدراسات المتاحة لتوحيد المعلومات وإيجاد ثغرات محتملة في مجال البحوث.

ووجد فريق البحث أن العمال الزراعيين ، مثل أولئك الذين عملوا مع قصب السكر والقطن والذرة ، وكذلك عمال المناجم ، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ويعتقد الباحثون أن درجات الحرارة المرتفعة ، الناجمة عن تغير المناخ ، والمبيدات الحشرية ، مثل الجليفوسات ، يمكن أن تلعب دوراً في هذا المرض المزمن.

كما أن بعض المبيدات الحشرية سامة للدم ، وقد تلوث هذه الإمدادات المائية، وفي الواقع ، هناك دراسات تُظهر أن الوباء في سريلانكا هو الأكبر في المناطق التي توجد فيها آبار ضحلة قد تتركز فيها السموم.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى ، الشائعة بين العاملين في قصب السكر ، الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤثر على الكلى ، مثل فيروس الهانتا ومرض البريميات ، والعوامل الوراثية، والتعرض للحرارة ، والعمل الشاق ، والجفاف المستمر هي أيضا من الجناة.