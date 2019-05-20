كوب كاكاو يوميا يقضي على الإرهاق

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:00 صباحًا, 20 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول كوب من الكاكاو مرة واحدة في اليوم يساعد المصابين بالتصلب المتعدد في معركتهم ضد المرض. ووجد الباحثون في جامعة أوكسفورد بروكس أن المرضى الذين تناولوا مشروبات الكاكاو الغنية بالفلافونويد كل يوم، ولمدة 6 أسابيع، أفادوا بشعورهم بتعب وإرهاق أقل، بحسب دراسة نشرت في مجلة «BMJ Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry»، جرت على 40 مريضا تم تشخيصهم أخيرا بأنهم يعانون من الانتكاس المتكرر لمرض التصلب العصبي المتعدد والإرهاق. ووجد الباحثون الذين يشربون الكاكاو ذي الفلافونويد المرتفع أقل إرهاقاً من غيرهم، ولديهم القدرة على السير لمسافة أبعد، ما يؤكد أن استخدام التدخلات الغذائية أمر يمكن أن يقدم فوائد على المدى الطويل لدعم السيطرة على التعب، من خلال تحسين القدرة على تحمل الإرهاق والمشي.
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