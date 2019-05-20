شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الحمل خارج الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلب الحمل من الإخصاب إلى الولادة، عددًا من الخطوات في جسم المرأة لاكتماله، إحدى هذه الخطوات هي عندما تسافر البويضة المخصبة إلى الرحم لتثبيتها، ولكن في حالة الحمل خارج الرحم، لا ترتبط البويضة المخصبة بالرحم بدلاً من ذلك ، قد تتعلق على قناة فالوب أو تجويف البطن أو عنق الرحم.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية "americanpregnancy" فإن يمكن لحالات الحمل خارج الرحم غير المعالج أن تحتاج إلى حالة طوارئ طبية، لتلقى العلاج الفوري الذى يقلل من خطر حدوث مضاعفات من الحمل خارج الرحم، ويزيد من فرصك في المستقبل.



الحمل خارج الرحم

أسباب الحمل خارج الرحم

سبب الحمل خارج الرحم غير واضح دائمًا، ولكن في بعض الحالات، تم ربط الحالات التالية بالحمل خارج الرحم:

التهاب وتندب قناة فالوب من حالة طبية سابقة سواء عدوى أو عملية جراحية.

العوامل الهرمونية.

تشوهات وراثية.

عيوب خلقية.

الحالات الطبية التي تؤثر على شكل وحالة قناة فالوب والأعضاء التناسلية.



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أعراض الحمل خارج الرحم

الغثيان ووجع الثدي من الأعراض الشائعة في كل من حالات الحمل خارج الرحم، ولكن الأعراض التالية أكثر شيوعًا في الحمل خارج الرحم ويمكن أن تشير إلى حالة طبية طارئة:

موجات ألم حادة في البطن أو الحوض أو الكتف أو الرقبة.

ألم شديد يحدث على جانب واحد من البطن.

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النزيف.

الدوخة أو الإغماء.

الشعور بضغط فى المستقيم.



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علاج الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم ليس آمنًا للأم ولا للجنين أيضًا، فلن يكون الجنين قادرًا على النمو حتى النهاية. من الضروري إزالة الجنين في أسرع وقت ممكن لصحة الأم وخصوبتها على المدى الطويل، وقد تختلف خيارات العلاج حسب موقع الحمل خارج الرحم وتطوره.

العلاج بالأدوية

قد يقرر طبيبك أن المضاعفات الفورية غير مرجحة في هذه الحالة، يمكن أن يصف العديد من الأدوية التي يمكن أن تمنع كتلة خارج الرحم من الانفجار، من خلال أدوية توقف نمو الخلايا السريعة الانقسام، مثل خلايا الكتلة خارج الرحم، قد تسبب تالك الأدوية أعراض تشابه الإجهاض مثل التشج والنزيف.



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العملية الجراحية

يقترح العديد من الجراحين إزالة الجنين وإصلاح أي ضرر داخلي، سيقوم الطبيب بإدخال كاميرا صغيرة من خلال شق صغير للتأكد من أنه يمكنهم رؤية المكان، ثم يقوم الجراح بعد ذلك بإزالة الجنين وإصلاح أي تلف في قناة فالوب.

الرعاية المنزلية

سوف يعطيك طبيبك تعليمات محددة بشأن رعاية المكان بعد الجراحة، بهدف الحفاظ على مكان الجرح نظيف وجاف.