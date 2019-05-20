شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الفتق الإربى بأنواع مختلفة من الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفتق هو حالة شائعة تصيب كثير من الناس، ويحدث الفتق الإربي عندما تنتفخ الأمعاء أو الدهون من البطن عبر جدار البطن السفلي إلى المنطقة الإربية أو الفخذ، فى هذا التقرير نتعرف على علاج الفتق الإربى، بحسب ما ذكر موقع clevelandclinic.



علاج الفتق الاربى

ما هو الفتق؟

الفتق يحدث عندما ينتفخ جزء من العضو الداخلي أو الأنسجة عبر العضلات، يمكن أن يحدث الفتق حول زر البطن، من خلال ندبة جراحية، في الحجاب الحاجز، أو في الفخذ (المنطقة الواقعة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم).



علاج الفتق الاربى ما هو

انواع الفتق الإربى

هناك نوعان من الفتق الإربي:

-الفتق الإربى غير المباشر: هذا النوع من الفتق ناتج عن عيب خلقي في جدار البطن الخلقي (موجود عند الولادة).

-الفتق الإربى المباشر: يحدث هذا النوع من الفتق عادة في الذكور البالغين، يحدث هذا في أغلب الأحيان بسبب ضعف في عضلات جدار البطن الذي يتطور مع مرور الوقت ، أو بسبب الإجهاد أو رفع الأشياء الثقيلة.

-يمكن أن يكون الفتق على أحد جانبي البطن أو كلاهما، الفتق الإربي المباشر أكثر شيوعًا لأن جدار البطن يضعف مع تقدم العمر.



علاج الفتق الاربى

علاج الفتق الإربى

ليست كل أنواع الفتق الإربى تتطلب الجراحة لعلاجها، ففي بعض الأحيان يمكن لمقدمي الرعاية الصحية دفع أو "تقليل" الفتق الإربى الصغير مرة أخرى إلى البطن من خلال التدليك، و إذا لم ينجح هذا، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

لا يتحسن الفتق الإربي أو يزول من تلقاء نفسه، إذا تم تشخيص الفتق الإربي، فمن المرجح أن يوصي طبيبك بإجراء عملية الفتق الاربى.

وجراحة إصلاح الفتق الإربي هو إجراء جراحي شائع، وهناك 3 أنواع من جراحة إصلاح الفتق الإربي:

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-إصلاح الفتق المفتوح: إجراء جراحى يتم فيه إجراء شق أو قطع في الفخذ، ثم يقوم الجراح بدفع الفتق مرة أخرى إلى البطن ويقوي جدار البطن بالشبكة والغرز، يمكن إجراء هذه الجراحة تحت التخدير الموضعي لمنطقة البطن ، أو التخدير العام.

-إصلاح الفتق الجراحي البسيط أو المنظار: إجراء جراحى أقل يقوم فيه الجراح بإجراء عمليات قطع صغيرة ونصف بوصة في أسفل البطن وإدخال منظار البطن (أنبوب رفيع مزود بكاميرا فيديو صغيرة متصلة)، يرسل منظار البطن الصور إلى شاشة فيديو والجراح لإصلاح الفتق من خلال الشقوق الصغيرة.

-إصلاح الفتق الروبوتي: مثل الجراحة التنظيرية، تستخدم الجراحة الروبوتية منظار البطن، ويتم إجراؤها بنفس الطريقة (الشقوق الصغيرة ، كاميرا صغيرة وإسقاط الجزء الداخلي من البطن على شاشات التلفزيون).

تختلف الجراحة الروبوتية عن الجراحة التنظيرية حيث يجلس الجراح في وحدة التحكم في غرفة العمليات ، ويتعامل مع الأدوات الجراحية من وحدة التحكم، بينما يمكن استخدام الجراحة الآلية في بعض الفتق الأصغر أو المناطق الضعيفة، يمكن الآن استخدامها لإعادة بناء جدار البطن.



الفتق الاربى

مخاطر جراحة الفتق الإربى

تشمل مخاطر جراحة إصلاح الفتق الإربي:

العدوى.

النزيف.

ألم لا يخفف من الدواء.

تعد المضاعفات طويلة الأجل نادرة، ولكنها قد تشمل تلف الأعصاب أو عودة الفتق، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية جراحية ثانية.