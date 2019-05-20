شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ابعد عنها فى السحور عشان الانتفاخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثيرون من الانتفاخ خلال شهر رمضان، وهذا الأمر يرجع للعديد من الأسباب أبرزها تناول الأطعمة المسببة لهذا الأمر، ويجب الإبتعاد عن نوعية الأطعمة المسببة لهذا الأمر، وهذه الأطعمة سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، ووفقا لموقع "HEALTHLINE" الطبي، والذي قدم قائمة الأطعمة المسببة للإصابة بالإنتفاخ، ومنها:

-نجد أن بعض الأشخاص يتناولون الأطعمة الخاصة بوجبة الإفطار، فإذا إفطارك "كرنب" فعليك تجنب تناوله في السحور، لأنه يزيد من الشعور بالانتفاخ الشديد.

-الجميع يتناولون الفول في السحور، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة بشكل كبير بالانتفاخ وسوء الهضم ، ولذا ابتعد عن تناول الفول والعدس والحمص في السحور.

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-هناك بعض الأشخاص يعانون من مشكلة في البطن بعد تناول الألبان والأجبان، ونجد أن هؤلاء الأشخاص ينصح بعدم تناولهم لهذه الأطعمة حفاظا علي صحتهم والحد من الإصابة بالانتفاخ.

وقدم التقرير بعض الأطعمة التي تحد من الإصابة بالانتفاخ وتقلل من ترسب الغازات، ومنها الخيار، والموز والنعناع والزنجبيل، وحث علي الحرص علي تناولهم لتجنب الإصابة باي مشاكل صحية بهم.