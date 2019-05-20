شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربي.. العرسية وخبز الرخال والهريس من عمان على السحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



الهريس

السحور من عمان

الهريس

من الأكلات الشهيرة فى دول الخليج والمميزة فى دول الشرق الأوسط، ولكنه من الأكلات المليئة بالسعرات الحرارية لدسامته، وهو مكون من القمح واللحم بالأرز، وماء للطبخ وتوابل مثل الحبهان.



العرسية

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العرسية

يُعد من الأكلات المشهورة في سلطنة عمان ومن أشهر الأصناف التي تقدم بمائدات المناسبات، ويفضل البعض فى سلطنة عمان تناولها فى السحور.

عرسية الدجاج هي أكلة عمانية وهى عبارة عن قطع من الدجاج الطبوخة في المرقة، وبعد الانتهاء من إعدادها يتم ضرب المكونات كلها بالخلاط التى هى عبارة عن أرز وتوابل مثل الحيتان والقرفة والفلفل الأسود لإعداد عصيدة طرية، ويمكن أن تطبخ باللحم والدجاج أو السمك .



خبز عمانى

خبز الرخال

يوجد أنواع كثيرة ومتعددة من الخبز العماني ويتم خبزه بأدوات خاصة مثل (صفيحة معدنية ذات الشكل المحدب) وأيضًا ذات الشكل الدائري ويوجد أنواع أخرى له علي حسب المنطقة.

يصنع خبز الرخال من الدقيق والبيض والماء والسمن البلدى ويتم تناوله فى وجبه الإفطار والسحور.