شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. زيت جوز الهند مفيد فى علاج الالتهابات المهبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من الدراسات العلمية عن أن زيت جوز الهند فعال لعلاج عدة أنواع من المشكلات المهبلية التى قد تواجه المرأة خاصة عقب انتهاء الدورة الشهرية والحكة الناتجة عن الإصابة بفطريات بمنطقة المهبل.

فوائد زيت جوز الهند لعلاج الالتهابات المهبلية

1- يعالج جفاف المهبل الذي تسببه عادة انقطاع الطمث والرضاعة الطبيعية والإجهاد والالتهابات المزمنة فهو من أفضل زيوت التشحيم هو زيت جوز الهند

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2- للسيدات اللاتى يعانين من الإصابة بالفطريات خاصة "فطر الخميرة المزمنة"، فيقضى زيت جوز الهند على أشكال الحكة والألم الناتجه عن الالتهابات المهبلية.

3- للسيدات المصابات بالهربس أو القروح أو الجروح الأخرى مثل جروح ما بعد الولادة يساعد زيت جوز الهند على عمل حاجزًا وقائيًا لمنع حموضة البول من التسبب في الألم

زيت جوز الهند هو تركيبة فريدة من الأحماض الدهنية والتى تحمل آثار إيجابية على الصحة، بالإضافة إلى استخدامه فى فقدان الدهون، وتحسين وظائف المخ والعديد من الفوائد الرائعة الأخرى للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة الضارة.