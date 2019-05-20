شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. العصب السادس عصب حركة العين المرتبط بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصب القحفى السادس هو العصب المرتبط بالمخ عند طريق العين ومسئول على حركة العين وتوصيل الصورة الضوئية من العين لترجمتها عن طريق المخ.

الوظيفة الأساسية للعصب القحفي السادس وفقًا لتقرير موقع "emedicine" هى إرسال إشارات إلى عضلة المستقيم الوحشى بالعين وهى عضلات صغيرة تقع على الجانب الخارجى في عينيك، كما أنها مسئولة عن إبعاد عينيك عن أنفك، عندما تضعف عضلة المستقيم الوحشي، تتقاطع عينك نحو الداخل من اتجاه الأنف.



العصب السادس

الشلل العصبي السادس

ونوع اضطراب يصيب العصب ويمكن أن يؤثر على كلتا العينين، نظرًا لأن كل عين لها عضلة مستقيمة جانبية وعصب قحفي سادس، يمكن أن يؤثر شلل العصب السادس على عين واحدة أو كلتا العينين.

الرؤية المزدوجة هي أكثر أعراض الشلل العصبي السادس شيوعًا، فقد تلاحظ ضعف البصر، عندما تكون كلتا العينين مفتوحتين أو عندما تنظر إلى شيء بعيد، و في بعض الأحيان تحدث الرؤية المزدوجة عند النظر في اتجاه العين التالفة، من الممكن أيضًا حدوث شلل عصب سادس بدون رؤية مزدوجة، يمكن أيضًا أن تؤثر على العين وتسبب انحرافها وهو ما يسمى الحول.



شلل العصب السادس

أسباب الشلل العصبي السادس

هناك عدة أسباب للشلل العصبي السادس فيمكن أن يكون خلقيًا ويؤثر على الشخص منذ الولادة، أو يحدث أحيانًا بسبب إصابة العصب القحفي السادس أثناء المخاض أو الولادة.

الظروف والأمراض المختلفة يمكن أيضًا أن تسبب هذا الاضطراب، مثل حدوث إصابة في الرأس أو كسر في الجمجمة ما يسبب الضرر بالعصب القحفي السادس، و قد يحدث هذا الاضطراب أيضًا نتيجة التهاب في العصب القحفي السادس.

هناك حالات التي يمكن أن تسبب تلف الأعصاب القحفية السادسة منها:

Advertisements

السكتة الدماغية.

العدوى.

مرض لايم.

ورم في المخ.

التهاب السحايا.

مرض السكر العصبي.

التصلب المتعدد.

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.