انت الان تتابع موضوع انواع و عدد المفاصل الموجودة في جسم الانسان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تعرف المفاصل على إنها مكان التقاء جزئين من عظام الإنسان فهو يعد نقطة التقاء قطعة من العظام بقطعة أخرى، ويوجد في الجسم البشري عدة أنواع من المفاصل وتنوع تلك المفاصل يزيد من قدرة الإنسان على الحركة ويوجد في كل جزء من أجزاء الجهاز العظمي في الجسم البشري عدة مفاصل معينة، وتتعرض المفاصل مثلها مثل باقي الجسم البشري إلى الكثير من المشاكل الصحية والتي من أشهرها التهابات المفاصل وخشونة المفاصل وغيرها من المشاكل.

عدد المفاصل في الجسم البشري

يوجد في الجسم البشري 360 مفصل فهو يزيد عن عدد عظام الإنسان بعدد 154 عظم حيث يصل عدد عظام الجسم البشري البالغ نحو 206 عظمة، وعن التوزيع الخاص بعدد المفاصل في الجسم البشري فهو على النحو التالي.

1- يصل عدد المفاصل في الجمجمة 86 مفصلا.

2- كما يصل عدد المفاصل في كل من الحنجرة ومنطقة الرقبة نحو 6 مفاصل.

3- ومنطقة الصدر تضم 66 مفصلا.

4- ومنطقة الحوض والعمود الفقري تضم 76 مفصل.

5- ويضم الذراع من يدين والأذرع والأصابع نحو 64 مفصلا.

6- بينما تضم منطقة الأرجل والقدمين ومنطقة الأصابع نحو 62 مفصلا.

أنواع المفاصل في الجسم البشري

يوجد عدة أنواع مختلفة من المفاصل الأمر الذي أعطى الجسم البشري الكثير من الحرية للتحرك وعن أنواع تلك المفاصل فهي على النحو التالي:

المفاصل الهيكلية

وهو عبارة عن تلك المفاصل التي تلتحم بها العظام من خلال النسيج الليفي والذي يقوم بمنع كافة أنواع الحركة ومع التقدم في العمر نجد أن ذلك النسيج الليفي يختفي بشكل تدريجي ويحل ملحة الرباط العظمي والذي ينتج عن تداخل قطع العظام مع بعضها البعض عملا على تكوين الرباط العظمي ويكون ذلك الأمر على شكل خيط رفيع يعرف تحت مسمى الدرز والذي يكون مثل العظام التي توجد في الجمجمة.

المفاصل الغضروفية

وهي تلك المفاصل التي تأتي في نهاية العظام المجاورة لبعضها البعض داخل الجسم، ويكون ذلك المفصل على شكل طبقة ليفية مكونة من غضروف أبيض اللون والذي يسمح للجسم ببعض الحركات الخفيفة وهذا النوع من الغضاريف يطلق عليه الغضروف الثانوي مثل الذي يوجد في منطقة العانة.

المفاصل الزلالية

حيث يعد ذلك النوع من أنواع المفاصل التي تنتشر في الجسم البشري بشكل كبير وما يميز ذلك المفصل هو الغطاء المصلي الذي يوجد عليها ويسمح لها بالقيام بالكثير من الحركات ويتم تقسيم تلك النوعية ن الغضاريف إلى خمسة أنواع فرعية وهما على النحو التالي

1- مفصل كروي حقي وهو من بين أكثر المفاصل التي تتميز بحرية الحركة والذي يمكن الجسم من التحرك في كافة الاتجاهات والتي من بينها الفخذ والمفصل الذي يوجد في الكتف.

2- المفصل الرزي وهو ذلك المفصل الذي لا يسمح للجسم بالحركة إلا في مكان واحد فقط ومثلة مثل المفاصل التي توجد في الركبة أو الكوع.

Advertisements

3- المفصل المنزلق وفي ذلك النوع من المفاصل تنزلق المفاصل فوق بعضها البعض والذي من بينه مفصل الترقوة وغيرها من المفاصل المختلفة.

4- المفصل المداري وهو المفصل الذي يسمح للعظام بالحركة في مكان واحد فقط والتي من بينها فقرة الأطلس والمفصل القريب والمفصل البعيد وغيرها من الأنواع.

5- المفصل اللقمي وهو المفصل الذي يسمح للعظام بالحركة بين محورين من بينهم مفصل الرسغ والسلاميات.

الأمراض التي تصيب المفاصل

مفاصل الجسم شأنها شأن أجزاء الجسم كلها حيث من الوارد أن تتعرض إلى الكثير من المشاكل الصحية والتي من بينها ما يلي:

1- التهاب المفاصل وهو عبارة عن التهاب كيميائي ومن الممكن أن تتعرض له عدة مفاصل في الجسم من بينها الركبتين والأيدي.

2- التهاب المفصل الروماتويدي وهو النوع الذي يصيب الغشاء الذي يحيط بالمفاصل والذي من الممكن أن يتسبب في حدوث الكثير من الأعراض والتي من بينها الأورام الأمر الذي يتسبب في حدوث ألم شديد في الجسم.

3- آلام المفاصل التي تحدث نتيجة تعرض المفاصل إلى الالتهابات الحادة.

4- عدوي المفاصل وهو من بين أكثر الأمراض والمشاكل شيوعا بين الأطفال الصغار.

5- التهابات المفاصل الصدفية وهو عبارة عن واحد من الأمراض المزمنة وأهم مواصفاته هو نوبات يحدث خلالها مشكلة كبيرة للمريض ويصيب ذلك المرض 0.1% من البالغين ويعد ذلك المرض من الأمراض النادرة التي يتعرض لها الأشخاص البالغين.

ولا يوجد علاج فعال في حالات التهابات المفاصل حيث من الممكن أن يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحي في بعض الحالات الحرجة ولكن لا يوجد علاج خاص بتلك الحالات يتم اللجوء إلى المسكنات.