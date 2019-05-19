شكرا لقرائتكم خبر عن الوزن الصحي وتقليل الكافيين نصائح لزيادة فرص الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإنجاب والأمومة حلم جميع النساء اللاتي يسعين لتحقيقه، وعند تعرض بعضهن لتأخر فرص الإنجاب، نجد أن الكثيرات يبدأن في السعي مع الأطباء واتباع العديد من النصائح الطبية لتحقيق حلم الحمل، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز النصائح التي تزيد من خصوبة المرأة وتزيد من فرص الإنجاب، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday".

-هل تعلمين أن زيادة الوزن تقلل فرص الإنجاب وتتسبب في الإصابة بكسل المبيض، ولذا عليك القضاء عليها إذا كنتي تخططين للإنجاب، ولكن يجب دون فقدان الوزن بشكل سريع وكبير وبدون الاهتمام بنوعية الطعام المتناول.

-ممارسة الرياضة يوميًا يساهم في تنشيط هرمونات الجسم لدي النساء، ويزيد من خصوبتها.

-متابعة التبويض عند الطبيب من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأنه يستطيع التعرف على موعد نزول البويضة ومعاد التخصيب الخاص بك.

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-نوعية الطعام تلعب دورا كبيرا في زيادة الخصوبة لدي النساء، وعليك الاهتمام بنوعية الطعام الزنك، والحديد، وحمض الفوليك وفيتامين "سي ود".

-التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين تساهم في زيادة فرص الإنجاب، والخصوبة.

-إذا كنتِ مدخنة فعليكِ التخلص من هذه العادة المضرة لانها تقلل من الخصوبة في جسم النساء.