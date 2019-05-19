صحة ورشاقة

الوزن الصحي وتقليل الكافيين نصائح لزيادة فرص الإنجاب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الوزن الصحي وتقليل الكافيين نصائح لزيادة فرص الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإنجاب والأمومة حلم جميع النساء اللاتي يسعين لتحقيقه، وعند تعرض بعضهن لتأخر فرص الإنجاب، نجد أن الكثيرات يبدأن في السعي مع الأطباء واتباع العديد من النصائح الطبية لتحقيق حلم الحمل، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز النصائح التي تزيد من خصوبة المرأة وتزيد من فرص الإنجاب، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday".

-هل تعلمين أن زيادة الوزن تقلل فرص الإنجاب وتتسبب في الإصابة بكسل المبيض، ولذا عليك القضاء عليها إذا كنتي تخططين للإنجاب، ولكن يجب دون فقدان الوزن بشكل سريع وكبير وبدون الاهتمام بنوعية الطعام المتناول.

زيادة الوزن والتخطيط للحمل

-ممارسة يوميًا يساهم في تنشيط هرمونات الجسم لدي النساء، ويزيد من خصوبتها.

-متابعة التبويض عند الطبيب من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأنه يستطيع التعرف على موعد نزول البويضة ومعاد التخصيب الخاص بك.

Advertisements

-نوعية الطعام تلعب دورا كبيرا في زيادة الخصوبة لدي النساء، وعليك الاهتمام بنوعية الطعام الزنك، والحديد، وحمض الفوليك وفيتامين "سي ود".

847469c0dc.jpg

-التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين تساهم في زيادة فرص الإنجاب، والخصوبة.

 -إذا كنتِ مدخنة فعليكِ التخلص من هذه العادة المضرة لانها تقلل من الخصوبة في جسم النساء.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزن الصحي وتقليل الكافيين نصائح لزيادة فرص الإنجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا