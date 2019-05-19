شكرا لقرائتكم خبر عن الشير مش فى فرش الأسنان.. أمراض أنت معرض لها إذا استخدمت فرشاة غيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتشارك أفراد الأسرة الواحدة عن طريق الخطأ مثلاً فى فرشاة الأسنان التى تعج بالكثير من البكتيريا والجراثيم، لذلك عليك التفكير كثيرًا قبل مشاركة فرشاة أسنانك مع غيرك، ووفقًا لتقرير موقع "ask dental" قد يبدو الأمر غير ضار ولكنه على العكس يأتى بالكثير من المخاطر الصحية التى قد تقتلك.

نشرت دراسة في مجلة علم الأحياء الدقيقة تؤكد أن الفم هو موطن لأكثر من 700 نوع من البكتيريا، يمكن أن تنتقل تلك البكتيريا التي تتم مشاركتها دون عناء عن طريق التقبيل، والشرب من الكأس نفسه، باستخدام فرشاة أسنان من شخص إلى آخر عن طريق اللعاب.

وفي حين أن 700 من هذه البكتيريا ليست ضارة، فإن بعضها مثل المكورات العنقودية والكولاي يمكن أن يؤدي إلى العدوى والمرض، وفرشاة الأسنان ستكون ناقلًا جيدًا لنشر البكتيريا والفيروسات.



فرشاة اسنان

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أمراض تنقل عن طريق فرشاة الأسنان

الأمراض الوخيمة مثل الهربس والالتهاب الرئوي وحتى فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الورم الحليمي البشري، يمكن أن تنتقل عن طريق مبادلة فرشاة الأسنان، لذا فأن مشاركة فرشاة أسنان يعني أن كل ما كان في فم صديقك أصبح الآن في فمك.

بالإضافة إلى التأكد من أنك الشخص الوحيد الذي يستخدم فرشاة الأسنان الخاصة بك، يجب عليك أيضًا التأكد من أنك تقوم بتنظيفها بشكل صحيح. توصي الرابطة الأمريكية لطب الأسنان بشطف فرشاة الأسنان بالماء الدافئ بعد كل استخدام وتخزينها في وضع مستقيم ، بشكل منفصل عن فرش الأسنان الأخرى، لأنك لا تريد أن تلمسها عن طريق الخطأ.