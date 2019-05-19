شكرا لقرائتكم خبر عن القبلة القاتلة.. كيف تتحول القبلات من طريقة للتعبير عن المشاعر إلى مصدر لنقل الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن القبلات هى الوسيلة الطبيعية للتعبير عن المشاعر والأحاسيس إلا أنها قد تكون مصدرًا لنقل الأمراض، وذلك وفقًا لتقرير موقع "self" فقد تنقل مجموعة من الأمراض تودى بحياتك.

1. الهربس

يعانى الكثير من الأشخاص على مستوى العالم من الإصابة بالهربس البسيط خاصة الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة، يخلق الهربس قرحًا باردة في الفم وحوله، ما قد يجعل من القبلة مصدرًا لنقل الأمراض لأن الأغشية المخاطية تسهل نقل الهربس.



الهربس

2. مرض الزهري

مرض الزهري مرض شديد العدوى، أحد علاماته المميزة هو القروح في الفم التي عادة ما تكون مستديرة ومفتوحة، مم يجعل التقبيل وسيلة شائعة لنقل مرض الزهرى عن طريق الفم، تساعد المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب على الحد من الإصابة.

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3. التهاب السحايا

تحدث بعض أنواع الالتهاب السحائي عن طريق البكتيريا، بينما تحدث حالات أخرى بسبب فيروسات، يمكن أن يؤدي اتصالك الوثيق بشخص مصاب بالتهاب السحايا الفيروسي إلى إصابتك بالفيروس، بما في ذلك التقبيل.



الزهرى

4. كريات الدم البيضاء المعدية

يسمى "مرض التقبيل" لأنه ناجم عن فيروس ينتقل بسهولة عن طريق التقبيل، إحدى علاماته تشمل التهاب الحلق وتضخم الغدد الليمفاوية، ووفقًا لمايو كلينك، يشمل العلاج بشكل أساسي الراحة في الفراش، والتغذية الجيدة، وشرب الكثير من السوائل.

5. التهاب اللثة

يحتوى الفم على أنواع من البكتيريا الطبيعية، يمكن أن يؤدى التقبيل إلى تغيير البكتيريا مع الشخص الآخر، وبالتالى يمكن أن تسبب البكتيريا التهاب اللثة، وهو شكل خفيف من أمراض اللثة.