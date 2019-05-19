شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..متلازمة كسل الأمعاء مشكلة تتسبب فى ارتفاع حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة كسل الأمعاء من الأمراض العضوية، ولمعرفة كل شيء يخص متلازمة كسل الأمعاء، عليك قراءة الأسطر القادمة، وفقا لموقع " totallywild".

ماذا تعني متلازمة كسل الأمعاء؟

هذه المتلازمة يصاب بها الأشخاص بعد استخدام الملينات كثيرا والإصابة بالإمساك عدة مرات، وتعرض الأمعاء لسوء في الحركة أو عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، وهذه المتلازمة تكون مزمنة وليست دائمة.



متلازمة كسل الامعاء

ما هي أسباب متلازمة كسل الأمعاء؟

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من الإصابة بكسل الأمعاء، ومنها:

-عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف كطبق السلطة الخضراء.

-عدم تناول كميات كافية من الماء التي يحتاجها جسم الإنسان.

-كثرة استخدام الملينات.

-استخدام الأدوية المسكنة بكثرة.



علاج كسل الامعاء

ما هي أعراض متلازمة كسل الأمعاء؟

يتعرض الأشخاص المصابون بمتلازمة كسل الأمعاء لهذه الأعراض، ومنها:

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-الإمساك الشديد.

-ألم شديد في الأمعاء.

-ارتفاع في حرارة الجسم.

-القيء.

-الدوخة.

-حدوث مشاكل في الأمعاء، كالإصابة بالإمساك أو الإسهال.

ما هو علاج متلازمة كسل الأمعاء؟

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية، كالخضروات والفواكه، فهي تقي من الإصابة بالإمساك.

-تناول حفنة يوميا من المكسرات.

-تناول 2 لتر من الماء يوميا.