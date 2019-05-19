شكرا لقرائتكم خبر عن كل حاجة لها سبب.. ليه دموعنا لها طعم مالح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البكاء من الحركات الطبيعية التى نفعلها جميعاً منذ لحظة الولادة وتستمر معنا حتى آخر يوم فى عمرنا، فهى تعبير عن المشاعر والحزن،وربما تكون قطرات من الدموع دخلت إلى فمك عن غير قصد فوجدت مذاقها مالحا، فما السبب وراء مثل هذا الطعم المالح للدموع ..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.



سر طعم الملح فى الدموع

لماذا الدموع مالحة؟

ذكر موقع "science" أن الدموع القاعدية، وهى الدموع اليومية التى تنتجها العين بشكل طبيعى لترطيب العين ومنع جفافها، تحتوى على البوتاسيوم والصوديوم.

أهم الإلكتروليت أو (الأملاح) التي لدينا في الجسم تشمل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم وبيكربونات والفوسفات والمغنيسيوم.

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عندما تشعر بمذاق الملح في دموعك، فهذا يوضح مدى حساسية حاسة التذوق لدينا، حيث أن حوالي 98 ٪ من الدموع مصنوعة من الماء النقي ، في حين أن 2 ٪ المتبقية تحتوي على جميع المواد والمركبات الأخرى،ومع ذلك، حتى مع انخفاض مستوى الملوحة ، فإن دموعك تجعل بيئة عينيك خصبة للنمو البكتيري.

ودموعك غالبًا امتدادًا لجهازك المناعي، وبالتالي فإن وجود الملح في دموعك يكون أمرًا جيداً لقتل البكتيريا ومقاومة الالتهابات والأمراض التى قد تصيب عينيك.

علاوة على ذلك فإن جسم الإنسان بطبيعته مالحاَ، حيث يحتوى على 227 جرام من الملح فى كل الأوقات، لذلك من الطبيعى أن تحتوى العين أيضاً على بعض تركيز الملح.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الأملاح والأيونات الأخرى الموجودة في دموعنا تساعد في عمليات التشحيم والحماية والشفاء داخل العين.