شكرا لقرائتكم خبر عن المضاد الحيوى مش دايما علاج.. اعرف أضرار الإفراط فى تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عندك برد أو سخونية يبقى لازم مضاد حيوى" مقولة معتادة جعلت المضاد الحيوى من أبرز الأدوية انتشارا والتى يستخدمها الكثيرون دون استشارة الطبيب وهو من أكثر الأخطاء التى يقع فيها البعض وتسبب أضرار عديدة على الصحة. فى الغالب يستخدم المضاد الحيوى لمقاومة البكتيريا والفيروسات ومقاومة نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن لكل حالة نوع معين من المضادات الحيوية.

مضاد حيوى ووفقا لما ذكره موقع kidshealth فأن أبرز اضرار الافراط فى المضاد الحيوى هى: 1: تضعف قوة الجهاز المناعى وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى. Advertisements 2: تسبب مشاكل وتلف فى الكلى وضعف فى وظائفها. 3:تسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى والتهابات شديدة.

ادوية 4:تقتل المضادات الحيوية البكتيريا النافعة فى الجسم والتى تساعد على الهضم الجيد. 5:الإفراط فى تناول المضادات الحيوية ، قد يزيد من خطر الاصابة بمرض السمنة. ومنعا لحدوث أى من الاضرار أو المضاعفات نتيجة الإفراط فى تناول المضاد الحيوي يجب استشارة الطبيب لوصف النوع المناسب للحالة والجرعات المختلفة.

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