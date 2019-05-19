شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى... صالونة اللحم والخضار وقبولى السمك أكلات عمانية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



القبولى بالسمك

الإفطار من سلطنة عمان

Advertisements

قبولى السمك

القبولى بأنواع سواء باللحم او السمك من الأكلات الشهيرة فى عمان، وهو من أشهر أنواع الأرز المعروفة بالسلطنة وهو صنف محبوب ويتم تحضيره بالعديد من الطرق، وقبولى السمك هو عبارة عن أرز مفلفل وبداخله سمك مسلوق بالبهارات، ويقدم هذا الطبق كوجبة رئيسية على المائدة العمانية.



صالونة اللحم والخضار

صالونة اللحم والخضار

الصالونة وهي عبارة عن خضراوات ولحوم مطبوخة بالطماطم والصلصة مع البهارات، وتصب الصالونة على الأرز ويأكل الجميع من إناء واحد مملوء بالأرز المفلفل.



المكبوس

المكبوس

وهى من الأكلات التراثية الشهيرة فى عمان ومن الأكلات التى تقدم فى المناسبات والتى تزين سفرة رمضان، حيث يحضر من الأرز مع البهارات والخضروات مثل البطاطس والباذنحان ويطهو مع بعضه، ويمكن إعداده باللحم او الدجاج.