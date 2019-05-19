شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى سبب ظهور الحبوب فى مكان واحد بوجهك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يمكنكِ التنبؤ بمكان البثرة أو "الحباية" التالية التى ستظهر بوجهك قرب موعد دورتك الشهرية، إذا كانت إجابتك بنعم، فربما يكون هناك سبب لاستمرار ظهور البثور في نفس المكان بوجهك، بحسب ما ذكر موقع "women health".



اسباب الحبوب

أسباب ظهور الحبوب فى نفس المكانالبثرة قد تكون كيس مائى

البثور تحت الجلد التي تنتفخ ولا تصل إلى الرأس مطلقًا تعرف باسم "الكيس المائى" وتظهر في نفس المكان وتتطور عندما ينفصل مسامك، الذي يتشكل مثل أنبوب طويل، ويؤدي إلى خروج الزيت إلى سطح جلدك.

عندما يحدث هذا، فإن الزيت يشكل شكلًا يشبه البالون تحت الجلد وينتفخ ويتقلص وفقًا لمقدار كمية الزيت الذي أنتجته.

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أنت تقوم بتفريغ الحباية

إذا ضغطت مرة واحدة على رأس "الحباية" وقمت بفقأها وتفريغها، وهذا يعني أن البثرة يمكن أن تصبح ملتهبة مرة أخرى، يمكن أن يسبب التهيج أو نقل البكتيريا إلى مكان أخر يؤدى لانتشار الحبوب، وأفضل شيء فعله لعلاج البثور هو ألا تقوم بتفريغ الحباية مطلقاً وتنظيف البشرة جيداً بالمنتجات التى تناسب بشرتك.



حب الشباب

عاداتك قد تكون السبب

هل اعتدت عادة تلمس وجهك عندما تتعرض للتوتر أو تقرأ رسائل البريد الإلكتروني على مكتبك؟ هل تترك هاتفك المحمول بدون تنظيف؟..كل هذه الأمور تسبب ظهور حب الشباب وانتقال العدوى بها من مكان لآخر، وإذا ارتبطت عاداتك بمكان واحد فى وجهك مثل الحك أو حمل الموبايل ستظهر الحبوب على فترات متقطعة فى نفس المكان أيضا .

فترة الدورة الشهرية واضطراب الهرمونات

مع دورتك الشهرية، يحدث تنشيط الأندروجين في الغدد الدهنية، ويحدث هذا في نفس المنطقة على وجهنا حيث ينشط فيها أندروجينات الغدد الدهنية، وهى أسفل الخدين والذقن والفك والرقبة.