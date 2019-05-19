- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تغير لون البول إلى البنى علامة على إصابتك بفيروس B والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التهاب الكبد الوبائى B هو فيروس خطير قد يؤدى إلى فشل الكبد فى تأدية مهامه والإصابة بالسرطان، من خلال عمليات نقل الدم أو ملامسة القروح المفتوحة أو سوائل الجسم لشخص مصاب بالمرض ، وفقا لموقع "webmd".
أعراض فيروس B
-اصفرار الوجه والعينين
-تحول لون البول إلى اللون البني أو البرتقالي
-حمى
-الشعور بالتعب المستمر
-مشاكل في المعدة مثل فقدان الشهية والغثيان والقيء
-ألم بالبطن
قد لا تظهر الأعراض إلا فترة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر عقب الإصابة بالفيروس فحوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض لا يكتشفونه .
-ينتشر الفيروس بسهولة من خلال استخدام الحقن الملوثة بالدم المصاب.
-يمكن للنساء الحوامل المصابات بالتهاب الكبد B نقله إلى أطفالهن أثناء الولادة.
-العلاقه الزوجية ،قد ينتقل المرض بين الزوجين إذا كان أحدهما يحمل المرض .
كانت هذه تفاصيل خبر احذر.. تغير لون البول إلى البنى علامة على إصابتك بفيروس B لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.