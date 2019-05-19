شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تغير لون البول إلى البنى علامة على إصابتك بفيروس B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب الكبد الوبائى B هو فيروس خطير قد يؤدى إلى فشل الكبد فى تأدية مهامه والإصابة بالسرطان، من خلال عمليات نقل الدم أو ملامسة القروح المفتوحة أو سوائل الجسم لشخص مصاب بالمرض ، وفقا لموقع "webmd".





أعراض فيروس B

-اصفرار الوجه والعينين

-تحول لون البول إلى اللون البني أو البرتقالي

-حمى

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-الشعور بالتعب المستمر

-مشاكل في المعدة مثل فقدان الشهية والغثيان والقيء

-ألم بالبطن

قد لا تظهر الأعراض إلا فترة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر عقب الإصابة بالفيروس فحوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض لا يكتشفونه .

-ينتشر الفيروس بسهولة من خلال استخدام الحقن الملوثة بالدم المصاب.

-يمكن للنساء الحوامل المصابات بالتهاب الكبد B نقله إلى أطفالهن أثناء الولادة.

-العلاقه الزوجية ،قد ينتقل المرض بين الزوجين إذا كان أحدهما يحمل المرض .