كيفية استعادة ثقة الطفل بنفسه مرة أخرى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً -

‏ثقة الطفل بنفسه أمرٌ مهمٌّ لاستقرار صحته النفسية وتحقيقه للإنجازات، حيث إن ثقة الطفل بنفسه تعني قدرتَه على تجاوز الإخفاقات، وتحويلها إلى نجاحات. ومن جانبه، يقول البروفيسور راشد السهلي، إن الطفل الذي يفقد الثقة بنفسه يعاني كثيرًا، ويضيعُ الكثير من حقوقه بسهولة.

صفات الطفل غير الواثقبنفسه:



‏• معظم وقته مصاحب أمه.

‏• كثير الشكوى والضيق.

‏• يلعب مع أطفال أصغر منه.

‏• يفقد أغراضه وحاجاته بسهولة.

‏• متردِّد في معظم أموره.

‏• يتعرض كثيرًا للأمراض الجسمية.

‏• يميل إلى العزلة.

‏• يحب الألعاب الفردية.



‏عبارة تزرع الثقة بالطفل



‏• يعجبني تصرفك.

‏• فكرتك جميلة جدًّا.

‏• أحتاج مساعدتك.

‏• أثق في رأيك.

‏• ما شاء الله عليك.

كما يمكن مساعدة الطفل ليستعيد الثقة بنفسه؛ من خلال الاهتمام بصفاته الإيجابية وتركه يتصرَّف في موقفٍ ما، وعدم مساعدته حين يستطيع العمل، ومحاورته وحُسْن الإنصات له، وتشجيعه على مخالطة الأطفال.