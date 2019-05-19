انت الان تتابع موضوع ما هو التمثال النصفي في القياس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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التمثال النصفي أو بالإنجليزية Bustum ، بمعنى منحوتة أو تصوير مجسم للجزء الأعلى من شخصية معروفة بحيث يشمل الرأس و العنق كما قد يشمل الأكتاف و الصدر ، و القطعة الفنية تدعم عادة بعارضة للتمثال ، و هذا النوع من النحت يجسم عادة الشخص على وضع تفكير ، و يمكن صنعه من عدة مواد كالرخام ، البرونز و الطين .

نبذة عن تمثال نصفي

– قياس التمثال النصفي قياس طول الطريق حول أقصى جزء من تمثال نصفي و الظهر ، هذا عادة ما يكون على نفس خط حلماتك .

كيفية قياس تمثال نصفي

الخطوة الأولى

– ضع شريط القياس حول جسمك ، أسفل ثدييك مباشرة ، مع الحفاظ على ذراعيك أسفل إلى جانبكم ، و تأكد من أن شريط قياس يبقى الأفقي .

الخطوة الثانية

– تحقق القياس ، الرقم الموجود في شريط القياس هو تمثال نصفي حقيقي ، لكن بالنسبة إلى برأس التثبيت ، يلزمك التقريب إلى أقرب رقم زوجي ، لذلك إذا كان تمثال نصفي لديك 33 1/2 بوصة ، تقريبًا تصل إلى 34 بوصة .

الخطوه الثالثة

– ضع شريط القياس حول ظهرك و عبر حلمتك ، و يجب التفافه بطريقة فضفاضة ، بحيث لا يكون ضيق قدر الإمكان .

الخطوة الرابعة

– قارن القياسين إذا كان هناك اختلاف أقل من بوصة واحدة ، فأنت تحمل كأس AA ، و بوصة واحدة A ، واثنين بوصات في B ، و ثلاث بوصات في C ، وأربع بوصات في D .

طريقة قياس الجسم

– من الممكن أن يقمن بعض النساء بقياس جسمهن بطريقة خاطئة و بالتالي يحصلن عن قياسات خاطئة ، على سبيل المثال ، عند قياس الخصر ، يأخذ بعض الأشخاص القياس أسفل البطن بينما يكون محيط الخصر الطبيعي أعلى البطن ، و لهذا يجب مراعاة الإرشادات العامة في القياس ، و هي :

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الفخذ

– لقياس الفخذ ، قم بقياس محيط أقصى جزء من فخذك ، و لف شريط القياس حول فخذك من الأمام إلى الخلف ثم حول إلى الأمام ، و قد تميل إلى الغش عن طريق خفض شريط قياس بضع بوصات ، و لكن بعد ذلك لن تحصل على قياس دقيق ، حيث إن قياس الفخذين يتم من خلال قياس أوسع جزء من منطقة الورك ، و عادة ما يكون هذا أعلى من المؤخرة و حوالي 7-8 بوصات من خصرك الطبيعي .

الذراع العلوي

– من أجل قياس محيط ذراعك يجب لف شريط القياس حول أوسع جزء من ذراعك العلوي من الأمام إلى الخلف و حولها إلى نقطة البداية .

طول الأكمام

– احصل على مساعدة لهذا الغرض لأنه من الصعب أن تفعل ذلك بنفسك ، ضع يدك على خصرك (يجب أن ينحني كوعك بزاوية 90 درجة) ، ثم ابدأ في منتصف الجزء الخلفي من عنقك و قياس كتفك ، و أسفل ذراعك حتى المرفق ، ثم إلى المعصم .

المؤخرة والأرداف

– يتم قياس المؤخرة من خلال قياس حول أوسع / أقصى جزء من منطقة بعقب الخاص بك ، تأكد من أن الشريط فوق الجزء الأكبر من الأرداف ، و قم بلف شريط القياس حول خلفك باحكام ، نظرًا لأنه قد يكون من الصعب التأكد من استقرار الشريط ، فحاول القيام بذلك أمام المرآة ، و ذلك من أجل قياس محيط الوركين .

الخصر إلى الفخذ

– يتم قياس الخصر إلى الفخذ من خلال القياس من الخصر إلى الجزء السميك من فخذك .

الصدر

– قياس محيط صدرك ، ضع أحد نهايات شريط القياس على أقصى جزء من تمثالك ، و قم بلفه حوله (تحت الإبطين ، و حول شفرات كتفك ، و العودة إلى المقدمة) للحصول على القياس .

الخصر

– من أجل قياس محيط الخصر ، استخدم الشريط لدائرة محيط الخصر (مثل حزام) في محيط الخصر الطبيعي ، و الذي يقع فوق زر البطن و أسفل القفص الصدري ، (إذا كنت تنحني إلى الجانب ، فإن التجعد الذي يتشكل هو محيط الخصر الطبيعي) لا تمتص معدتك ، أو ستحصل على قياس خاطئ ، إذا كنت ترتدي ملابسك تحت الخصر بشكل عام ، خذ هذا القياس أيضًا .