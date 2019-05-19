شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية مهمة للمرأة خلال فترة «الرضاعة الطبيعية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن الأمهات المرضعات يحتجن ما يعادل 500 سعرة حرارية إضافية من بعد ولادتهن لأطفالهن وطوال فترة الإرضاع حتى تتمكن أجسامهن من إنتاج الحليب المثالي.

وأورد التقرير أنه من الجيد الحصول على السعرات الحرارية المقررة من مصادر صحية طبيعية تحتوي على جميع المواد الغذائية والفيتامينات المطلوبة.

وشدد على ضرورة الانتباه لعدم تناول الأطعمة الحارة التي تحتوي على البهارات، ومراقبة الأطفال خلال فترة الإرضاع لتجنب الأطعمة التي قد تسبب لهم حالات التهيج والحساسية والاحتقان أو الإسهال بعد الرضاعة، مع ضرورة استشارة الطبيب الفورية.