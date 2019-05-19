شكرا لقرائتكم خبر عن من غير أدوية.. 5 طرق للسيطرة على الألم المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الجسم المزمنة عادة ما تترك الجسم غير قادر على ممارسة مهامه اليومية بشكل طبيعى، وقد يلجأ البعض إلى المسكنات فى كثير من الأوقات لتهدئة الجسم، ولكن هناك طرق طبيعية لتفادى الألم المزمن بعيدا عن الأدوية .



1. الوخز بالإبر

علاجات بديلة للدواء للسيطرة على الألم المزمن بالجسم

1. الوخز بالإبر

هذا العلاج الشرقي وفقا لتقرير موقع " everydayhealth" هو علاج طبيعي يمكن أن يكون مفيدًا في آلام أسفل الظهر والصداع والتهاب المفاصل، حيث يعيد الوخز بالإبر تأهيل الدماغ من خلال الاستفادة من المناطق المعرفية التي تتحكم فى ذاكرة الأذى والاستجابة له.

التمارين أحد أقوى الأدوات التي لدينا لمواجهة الألم المزمن، لأن البقاء نشيطًا يتيح للمرضى زيادة مستوى الإندورفين والدوبامين والأكسجين في الأنسجة ، وكل ذلك يمكن أن يساعد في تقليل الألم مع تحسين الحالة المزاجية والنوم.



ممارسة الرياضة

3. اتباع نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط

يشمل أسلوب الأكل على تناول الأشخاص حصة من الفواكه والخضروات والأسماك الدهنية (مثل السلمون) والمكسرات والبقول وزيت الزيتون التى تسيطر على نسبة السكر في الدم وبالتالى يمكن أن تقلل من تقدم الألم في التهاب المفاصل في الركبة كما يمكن أن تقلل من عدم الراحة على المدى الطويل ، خاصة الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

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نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط

4. العلاج السلوكي المعرفي

حيث يساعد العقل والجسم على تحديد وتغيير الأفكار التي تهزم نفسها بنفسها ، والعواطف ، والسلوكيات التي تسبب الألم، عبر الاسترخاء ، وتحديد وتغيير أنماط التفكير المدمرة ، وكذلك تحديد السلوكيات التي تزيد وتقلل من الألم.



4. علاج السلوكي المعرفي

5. مارس رياضات التمدد والتأمل مثل اليوجا

يشير بحث أجرى في عام 2015 في مجلة Pain إلى أن الألم المزمن يمكن أن يغير دماغك فقد تفقد المادة الرمادية، التي تؤثر على عواطفك وإدراكك، وهما عاملان يؤثران على معالجة الألم ، لكن اليوجا لها تأثير عكسى على الدماغ مما يقلل من حدة الألم المزمن.