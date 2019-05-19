شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستخدم موبايلك فى الشغل يوم الإجازة؟ .. إذن أنت مريض بالنوموفوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نوموفوبيا" أو Nomophobia هو نوع من الرهاب يصيب الشخص يجعله يخاف بشكل مبالغ فيه من فقدان هاتفه المحمول، وتظهر على الشخص أعراضاَ جسمانية بسبب هذا النوع من الفوبيا، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد حول النوموفوبيا وأعراضها والتعامل معها، بحسب موقع itstimetologoff.

يقضي مرضى "النوموفوبيا" ومدمني الهواتف الذكية قدراً كبيراً من الوقت على أجهزتهم، ما يؤدى للتأثير سلبًا على جميع جوانب حياتهم ، خاصة علاقاتهم والتوازن بين العمل والحياة.

في عام 2008 ، أشارت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة Royal Mail البريطانية إلى أن 53٪ من البريطانيين يشعرون بالقلق عندما "يفقدون هواتفهم المحمولة، أو تنفد طاقة البطارية ، أو لا يتمتعون بتغطية الشبكة، والآن ، بعد ما يقرب من 10 سنوات ارتفع الرقم بشكل كبير".



نوموفوبيا

أعراض النوموفوبيا أو رهاب فقدان الهاتف المحمول1-تشعر بالقلق عندما تصبح بطارية هاتفك منخفضة

تتسارع ضربات قلبك، تبدأ فى التعرق..هذه أعراض تحدث لك عند انخفاض بطارية الهاتف، وتشعر بالقلق من أنك ستصبح غير قابل على الإتصال به وغير قادر على التحقق من رسائل البريد الإلكتروني.

2- لا يمكنك ترك المنزل دون هاتفك

لا يمكنك حتى الدخول إلى المتجر بدون هاتفك؟ عدم القدرة على التفكير في عدم وجود هاتفك الذكي، حتى بالنسبة للأنشطة الأكثر بساطة، وهذا يشير إلى هوس مرضى وغير صحى.

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3- تشعر بالقلق عندما لا يمكنك الوصول إلى هاتفك

هناك علامة واضحة أخرى على أنك تعاني من قلق الانفصال عن الهواتف الذكية وهي الشعور بالغضب عندما لا يمكنك استخدام هاتفك.

4- تعرض حياتك أو حياة غيرك للخطر لفحص هاتفك الذكي

أصبح من غير القانوني مؤخرًا استخدام هاتفك أثناء القيادة، ولكن إذا قمت بالرسائل النصية أثناء القيادة، فأوقات رد فعلك تكون في الواقع أبطأ 3 مرات إذا كنت تستخدم هاتفًا محمولًا.

وهناك علامة واضحة وخطيرة للغاية على أنك مدمن على هاتفك الذكي إذا كنت تعتقد أن الرد على هذه الرسالة فورًا هو أكثر أهمية من إعطاء الأولوية لسلامتك ولمن حولك.

5- تستخدم هاتفك للتحقق من تحديثات العمل أثناء يوم الإجازة

إذا كنت تأخذ هاتفك معك إلى الشاطئ أو أثناء قضاء عطلتك الأسبوعية، والتحقق من رسائل العمل على هاتفك أثناء الإجازة السنوية.

طرق التغلب على رهاب فقدان الهاتف المحمول

يمكنك تقليل وقت استخدام هاتفك المحمول تدريجيا وببطء لمدة 30 يومًا.

يمكنك أن تقوم بتبديل هاتفك المحمول الحديث بهاتف قديم لا يوجد به شبكة إنترنت لا يسمح هذا الهاتف القديم بالميزات والتطبيقات الحديثة التي اعتدنا عليها، ولكنه لا يزال يتيح لك إجراء واستقبال المكالمات فى حالات الطوارئ.