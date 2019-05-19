شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم جراحات شد البطن وما هى أهم شروطها؟.. دكتور وائل يحيى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جراحة شد البطن من الإجراءات التجميلية التي قد يلجأ لها المرأة والرجل في حالات مختلفة ، خاصة بعد تعرض المرأة للولادة القيصرية ، أو نتيجة معاناة الرجل من الكرش ، فقد تكون هذه الجراحة هي الحل الأمثل للتخلص من المشكلة والحصول على بطن مشدود ومتناسق .

الدكتور وائل يحيي استشاري جراحة التجميل والحروق، اوضح أن جراحة شد البطن أو شد عضلات البطن تعتبر إجراء تجميلي يلجأ إليه البعض لتحسين مظهر الجسم ، والتغلب على شكل البطن الغير متناسق مما يساعد في الحصول على قوام ممشوق ، من خلال إزالة الدهون والجلد الزائد من منتصف البطن وأسفلها.



شروط لإجراء عملية شد البطن

شروط جراحة شد البطن

وحدد الدكتور وائل يحيى مجموعة من الشروط لإجراء جراحة شد البطن قائلا إنه يجب ألا يقل عمر المريض فيها عن 18 عام ، ومن الضروري أن تتأكد المرأة أنها ليست حامل ، و ألا يعانى المريض من داء السمنة المفرطة، و التأكد من وجود تجمعات دهنية في جدار البطن، مع وجود ارتخاء بعضلات الجلد والبطن معًا.



8 خطوات لإجراء جراحة شد البطن

خطوات إجراء جراحة شد البطن:

وحول الطريقة التي يتم بها إجراء جراحة شد البطن ، قال الدكتور وائل يحيى ، إن آلية إجراء العملية أصبحت اكثر سهولة وآمنا في ظل التطور التكنولوجي الحالي .

وأضاف يحيى أن جراحة شد البطن أصبحت سهلة للغاية ، وطريقة اجرائها بسيطة فبعد التخدير والتعقيم يتم عمل شق افقي في الجلد الزائد المترهل تمهيدا لاستئصاله ، حيث يشبه هذا الشق الذى يتم عمله في الولادة القيصيرية ، أو اكبر منه قليلا، ثم يتم تقويه عضلات البطن بالغرز الجراحية، و تتم خياطة الشق الجراحي باستخدام الغرز ويمكن استخدام الدبابيس أيضًا، ثم توضع الغيارات الطبية المعقمة، لافتا إن بعد الجراحة يقوم الطبيب بوضع أنبوبين للقسطرة تحت الجلد يمكن من خلالهم تصريف السوائل والمياة ، حيث يحتاج المريض إلى الإبقاء على تلك الأنابيب لبضعة الأيام إلى أن يعود لطبيبه الجراح للتخلص منها ، ويمكن للمريض بعد يوم أو يومين من الجراحة من التدرب على المشي بشكل تدريجي، ويوضع حزام ضاغط على البطن، ويمارس حياته بشكل طبيعي خلال اسبوع.

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