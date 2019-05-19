الفلسطينية أماني أبو زهرة تحصد جائزة أفضل امرأة في أوروبا

رام الله - لايف ستايل
فازت الشابة الفلسطينية أماني أبو زهرة، بجائزة أفضل امرأة في أوروبا بمجال الأدب، خلال مسابقة نظّمتها مؤسسة "اديشن إف" الألمانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.وشارك في المسابقة، أكثر من ألف سيدة في شتى المجالات مثل الطب، والهندسة، والفن، والأدب، وغيرها من مجالات متعددة، وأسفرت عن فوز 25 سيدة.
وهنأ رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا منذر مرعي، أبو زهرة على هذا الفوز الذي يعد فوزا لجميع أبناء الجالية الفلسطينية، وله اثر إيجابي على الفلسطينيين في النمسا، وقال "إن فلسطين وشعبها العظيم بحاجة ماسه لهذه الطاقات وتسخيرها في مصلحه فلسطين وقضيتها العادلة".
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