شكرا لقرائتكم خبر عن ليه لما بتتنرفز بطنك بتكركب وتوجعك؟.. اعرف السبب العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوتر والعصبية أصبحت أشياء أساسية فى حياتنا، فهناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالتوتر في الحياة، وهذا لا يقتصر فقط على صحتك النفسية ولكن القلق وتوتر الأعصاب يمكن أيضا أن يؤثر علينا بطريقة جسدية، فيسبب أعراضاً مثل: التعرق وزيادة معدل ضربات القلب وألم فى البطن أحياناً، لكن هل سألت نفسك عن السبب العلمى الذى يجعلك تشعر بألم فى بطنك وكركبة عند الشعور بالتوتر والعصبية..هذا ما سنتعرف عليه.





ذكر موقع "science" أن المعدة تتصل مباشرة بالنظام العصبى الودى، وكجزء من استجابة الجسم للمواقف الصعبة ويسمى هذا "استجابة الجسم للقتال أو الطيران"، وهى طريقة جسمك لإخبارك بوجود تهديد أو خطر يحدث ألم فى المعدة وكركبة عندما تكون عصبياً.

العصبية

كيف تحدث استجابة الجسم للخطر أثناء العصبية؟

يبدأ الجسم في العمل، يتم تحويل تدفق الدم بسرعة بعيدا عن الأعضاء الأقل أهمية مثل المعدة، وبدلا من ذلك يتحول إلى عضلات الجسم والرئتين والقلب.

يبدأ جسمك أيضًا في تناول المزيد من الأكسجين، حيث تتطلب العضلات تشغيل الأكسجين، تقترن هذه الاستجابات الجسدية بإطلاق الهرمونات، وخاصة هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي لها مجموعة واسعة من الآثار في الجسم ، بما في ذلك المعدة.

Advertisements

تأثير استجابة الجسم على المعدة

الأمعاء تُعتبر الدماغ الثاني للجسم، مع وجود أكثر من 100 مليون من الأعصاب بين معدتك وعقلك، ضمن نظام يُشار إليه باسم الجهاز العصبي المعوي، مع هذه الطرق المستمرة للاتصال بين هذين الجزئين الحاسمين من جسمك ، فإن استجابة القتال أو الطيران لها تأثير فوري على أمعائك.

يتم تحويل الدم بعيدًا عن المعدة عند اكتشاف الخطر، لأن وظائف الجهاز الهضمي ليست مهمة في تلك اللحظة ، مثل تدفق الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم، أي العضلات والقلب.

الكورتيزول هو الهرمون المسؤول عن التحكم أو تثبيط بعض وظائف الجسم غير الأساسية.

من ناحية أخرى ، فإن الأدرينالين يخفف من عضلات المعدة، مما قد يؤدي إلى الشعور بأن معدتك تؤلمك أو يحدث كركبة.

وفى بعض الأشخاص أيضًا تؤدى الزيادة المفاجئة في الأدرينالين إلى الشعور بالإسهال والغثيان أو انتفاخ البطن، بشكل أساسي ، يتوقف النشاط في المعدة والأمعاء الدقيقة خلال استجابة القتال أو الطيران وتصبح الأعصاب المرتبطة بعضلات المعدة الملساء لدينا أكثر حساسية ، ويزيد النشاط في الأمعاء الغليظة.