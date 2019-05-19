شكرا لقرائتكم خبر عن ماتكترش من البطاطس والكعك.. أطعمة تزيد الشعور بالذنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بالذنب نتيجة حدوث موقف ما، وقد يزيد هذا الشعور دون أن يعلم السبب الذى يمكن أن يكون أحد أنواع الأطعمة التى تناولها خلال اليوم، وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية التى أشارت إلى بعض أنواع الأطعمة المتسببة فى الشعور بالحزن، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " psychcentral ".

أطعمة تزيد الشعور بالذنب -السكر المكرر

يتسبب السكر المكرر فى إنخفاض مستويات السكر في الدم مما يؤدى لسوء الحالة النفسية للإنسان والأرق والخمول، وهو السكر الأبيض.

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-المحليات الاصطناعية

تتسبب المحليات الإصطناعية فى الشعور بالإكتئاب، لأنها تمنع إنتاج السيروتونين الناقل العصبي، مما يتسبب فى سوء الحالة المزاجية والصداع والأرق.





- الكربوهيدرات المكررة

يتسبب الإفراط فى تناول الكربوهيدرات المكررة أو المصنعة مثل الخبز الأبيض أو الحبوب أو المكرونة والكعك فى خفض نسبة السكر فى الدم وبالتالى الشعور بالتعب وتدهور الحالة المزاجية .





- الزيوت المهدرجة

يتسبب أيضاً تناول الدجاج المقلي والجبن المقلي ، وكذلك الكاليماري المقلي والبطاطس المقلية، التى يتم طهيها بالزيوت المهدرجة فى الشعور بالإكتئاب، كما تتسبب الدهون فى إنسداد الشرايين ومنع تدفق الدم إلى المخ.