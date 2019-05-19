شكرا لقرائتكم خبر عن رواندا تنشىء مركزا اقليميا جديدا لعلاج مرضى السرطان فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت رواندا مؤخرا مركزًا إقليميًا لعلاج السرطان بهدف تخفيف وطأة هذا المرض اللعين في منطقة شرق إفريقيا ،وتقليل حجم التكاليف التي يتحملها المرضى عند سفرهم إلى الخارج للتشخيص والعلاج ، ومن المخطط أن يستقبل المركز الجديد الواقع في مستشفى رواندا العسكري حالات من داخل القارة الأفريقية وخارجها مما يعزز من وضع رواندا في مجال علاج مرض السرطان.

كانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت فى بيان لها أن كينيا سجلت أعلى معدل وفيات بسبب الإصابة بمرض السرطان فى أفريقيا إذ يصل عدد حالات الإصابة هناك إلى 33 ألف حالة وفاة سنويًا، وجاءت تنزانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض السرطان حيث يبلغ 28 ألف حالة وفاة سنوياً، تليها أوغندا بنحو 21 ألف حالة وفاة سنويا.

وأكد باسيفيك موجنزي مدير عام المركز الجديد أن الهدف من إنشائه هو توفير العلاج اللازم لمريض السرطان بصورة كاملة مُعربًا عن أمله في أن يتمكن المركز من استقبال المرضى من دول الجوار ومن خارج قارة أفريقيا أيضا.

Advertisements

وأشار إلى أن الحكومة الرواندية قررت صرف بطاقات تأمين خاصة للمرضى الذين سيخضعون لتلقى العلاج في المركز الجديد ليصبح فى متناول كافة طياف الشعب. موضحا أن رواندا تصنف الأولى على مستوى القارة الأفريقية جنوب الصحراء في مجال الرعاية الصحية للمواطنين .

يذكر أن السرطان يودي بحياة ما يقرب من 5 آلاف شخص في رواندا كل عام، ما يعادل 7 % من إجمالى عدد الوفيات في رواندا ، وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية.