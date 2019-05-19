شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع التوعية بها.. كيف تحافظ على صحتك النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الاحتفال بأسبوع التوعية بالصحة النفسية الذى أطلقته مؤسسة الصحة النفسية البريطانية، والذى بدأ يوم الإثنين13 مايو وينتهى اليوم 19 مايو، نقدم لك مجموعة نصائح تساعدك على الحفاظ على صحتك النفسية، وفقا لموقع mental health foundation.

وموضوع أسبوع التوعية بالصحة النفسية هذا العام هو "صورة الجسم - كيف نرى أنفسنا"، حيث يمكن أن تؤثر مشكلات صورة الجسم بشكل مباشر على صحتنا العقلية وتؤثر فينا جميعًا في أي عمر".



أسبوع التوعية بالصحة النفسية

نصائح للحفاظ على صحتك النفسية１- تحدث عن مشاعرك

يمكن أن يساعدك الحديث عن مشاعرك على البقاء بصحة عقلية جيدة والتعامل مع الأوقات التي تشعر فيها بالقلق، لذا يجب عليك ان تفرغ مشاعرك السلبية اما بالكتابة أو التحدث مع شخص مقرب.

2- حافظ على نشاطك

يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية المنتظمة إلى تعزيز ثقتك بنفسك ويمكن أن تساعدك على التركيز والنوم والشعور بالتحسن، كما تحافظ التمارين الرياضية على صحة الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى ، وهي أيضًا لها فائدة كبيرة في تحسين صحتك العقلية.

２- تناول طعاما جيدا

يحتاج عقلك إلى مزيج من العناصر الغذائية من أجل الحفاظ على صحته وعمله بشكل جيد، تمامًا مثل الأعضاء الأخرى في جسمك، لذا فإن اتباع نظام غذائي جيد لصحتك البدنية يعد مفيدًا أيضًا لصحتك العقلية والنفسية.

３- تواصل مع الآخرين

لا يوجد شيء أفضل من التواصل مع الآخرين وجها لوجه، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا، يمكنك أيضًا الاتصال بهم، أو الدردشة معهم عبر الإنترنت، وهذا يحافظ على صحتك النفسية.

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４- اطلب المساعدة

نشعر جميعًا بالتعب أو الانهيار عندما لا تسير الأمور وفقًا للتخطيط.

إذا كانت الأمور تزداد سوءا بالنسبة لك وتشعر أنك لا تستطيع التأقلم ، فاطلب المساعدة، قد تتمكن عائلتك أو أصدقاؤك من تقديم مساعدة عملية أو الاستماع إليك.

５- خذ استراحة

يعد تغيير المشهد أو تغيير السرعة مفيدًا لصحتك النفسية، قد يستغرق الأمر خمس دقائق من تنظيف مطبخك أو استراحة الغداء لمدة نصف ساعة في العمل أو عطلة نهاية الأسبوع لاستكشاف مكان جديد، يمكن أن تكون بضع دقائق كافية للتخلص من التوتر.

６- افعل شيئًا جيدًا تحبه

ابحث عن الأنشطة التي يمكن أن تجد نفسك فيها وقم بعملها ، وهذا سوف يساعدك في التغلب على التوتر،وربما يعني القيام بنشاط تستمتع به أنك جيد فى ذلك، وأن تحقق شيئا ما يعزز ثقتك بنفسك.

７- تقبل نفسك

نحن جميعا مختلفون، من الأصح بكثير قبول أنك فريد ومميز والشعور بالرضا عن نفسك يعزز ثقتك في تعلم مهارات جديدة ، وزيارة أماكن جديدة وتكوين صداقات جديدة. يساعدك احترام الذات والثقة بالنفس على التغلب على الظروف الصعبة.