شكرا لقرائتكم خبر عن ساعتك البيولوجية تحدد نوع إصابتك.. نوبات القلب تأتى صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الجسم من "الساعات" البيولوجية التي تخلق إيقاعات الجسم اليومية فهناك ساعة رئيسية في منطقة ما تحت المهاد في المخ والتى تعمل طبقا لدورة الضوء والظلام في البيئة الخاصة بك بجانب العديد من الساعات الطرفية تتكون من الجزيئات في الخلايا في جميع أنحاء الجسم وجميعها مسئولة عن تحديد المسار والنظام الإيقاعي اليومى ،طبقا لما ذكره موقع " .healthline"

أمراض مرتبطة بالساعه البيولوجية للجسم

أمراض القلب والأوعية الدموية

فخطر الاصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية هو أعلى في ساعات الصباح هناك أيضًا قمة ثانية وفي المساء السكتة الدماغية.

حيث يتزامن ظهور أو الإصابه بتلك الأمراض مع التغيرات في العوامل التي يمكن أن تؤثر على وظائف القلب والأوعية الدموية ، مثل مستويات هرمون التوتر ، معدل ضربات القلب ، أو نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي.

نزلات البرد أو الالتهابات

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وجدت إحدى الدراسات أن الحمى بلغت ذروتها في المساء عند حدوثها نتيجة للعدوى البكتيرية وفي الصباح للعدوى الفيروسية ،وفي دراسة أخرى، كانت إفرازات الأنف أثناء نزلات البرد أعلى في الصباح الباكر، وانخفضت خلال النهار، وزادت قليلاً في المساء.

الربو

تكون أعراض الربو في الليل أسوأ من النهار وهذا يتزامن مع تفاقم وظائف الرئة.

الحساسية الموسمية

العطس ، انسداد الأنف ، وحكه العينين ،الكحه هي أكثر شيوعا في الصباح مقارنة ببقية اليوم.