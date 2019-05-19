شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء يقتل 20 ألف شخص سنويا فى غانا بسبب أمراض الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تقارير طبية موت حوالي 20 ألف مواطن سنويا فى غانا بسبب التعرض لتلوث الهواء فى البلاد.
وكشف آبا- ساربونج نائب المدير التنفيذي لوكالة حماية البيئة عن أنه من بين هذا الرقم توفى 2800 شخص تقريبا في منطقة العاصمة الكبرى أكرا ، ويتوقع أن يزيد العدد إلى حوالي 4600 مواطن بحلول عام 2030.
وقال ساربونج - في مؤتمر صحفي - " إن أمراض الجهاز التنفسي السفلي تحتل المرتبة الثانية بعد الإصابة بالملاريا بين أكثر 10 أمراض في غانا"، مشيرا إلى التعاون بين وكالة حماية البيئة ومجلس العاصمة أكرا بشأن وضع خريطة طريق لتحسين نوعية الهواء.
وأوضح أن التكلفة الاقتصادية المقدرة لأفريقيا وحدها من تلوث الهواء الداخلى والخارجي اقتربت من حوالي 250 مليار دولار سنويا.
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